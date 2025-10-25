Israelul a bombardat Gaza, în timp ce Trump declara la Doha că implementarea armistițiului din enclavă "avansează"

Israelul anunță că a bombardat în Gaza pentru a lichida un membru al Jihadului Islamic. Imagine cu rol ilustrativ. Sursă foto: Hepta

Armata israeliană a anunțat sâmbătă seara că a lansat o lovitură aeriană care a vizat un membru al organizației teroriste Jihadul Islamic în centrul Fâșiei Gaza, transmite Agerpres, care citează AFP şi Reuters.

Lovitura are loc în timp ce între Israel și Hamas este în vigoare, de două săptămâni, un fragil armistițiu mediat de SUA.

Hamas este aliat al Jihadului Islamic.

Statul evreu a comunicat că își rezervă dreptul de a-şi apăra forțele, dincolo de prevederile acordului de încetare a focului.

"Cu puțin timp în urmă, armata israeliană a lansat un atac țintit în zona Nuseirat din centrul Fâșiei Gaza, care a vizat un terorist al organizației Jihadul Islamic ce plănuia să comită un atac iminent împotriva trupelor", au menționat Forțele de Apărare Israeliene, IDF, într-un comunicat.

În atac a fost lovită o mașină civilă și au fost rănite alte patru persoane, a anunțat spitalul Al-Awda.

"Spitalul a primit patru răniți după ce armata de ocupație israeliană a vizat o mașină civilă în zona Clubului Al-Ahli, din tabăra Nusseirat, în centrul Gazei", a declarat unitatea medicală.

Armata israeliană a precizat ca își va continua operațiunile în Fâșia Gaza "pentru a elimina orice amenințare imediată" împotriva trupelor sale.

Trump, la Doha: "Ar trebui să fie o pace durabilă"

Președintele SUA s-a întâlnit sâmbătă, la bordul avionului său, cu emirul și premierul Qatarului pentru discuții privind fragilul armistițiu din Fâșia Gaza.

Discuțiile au avut loc în timpul unei escale la Doha a aeronavei prezidențiale americane, în drumul său către Malaezia.

Donald Trump a afirmat că eforturile de stabilizare a enclavei palestiniene avansează și că o forță internațională va fi desfășurată în curând.

"Ar trebui să fie o pace durabilă", le-a spus Trump jurnaliștilor, întrebat despre situația din Gaza.

El a adăugat că guvernul din Qatar ar fi dispus să contribuie cu trupe de menținere a păcii, dacă va fi necesar, și a lăudat statul din Golf, pe care l-a numit un aliat important și un actor cheie în stabilitatea regională.