Israelul a recunoscut formal genocidul armean. Turcia: „O încercare de a-și acoperi propriile crime”

1 minut de citit Publicat la 09:05 29 Iun 2026 Modificat la 09:05 29 Iun 2026

Genocidul armean a avut loc între 1915 și 1923 - atunci, în jur de un milion și jumătate de etnici armeni din interiorul granițelor fostului Imperiu Otoman au fost uciși sistematic de autoritățile de la Istanbul. Foto: Getty Images

Guvernul israelian a hotărât în unanimitate, duminică, să recunoască formal genocidul armean, în condițiile în care relațiile cu Turcia continuă să se înrăutățească, relatează Politico.

De multă vreme, recunoașterea crimelor împotriva umanității comise de Imperiul Otoman în timpul Primului Război Mondial și după reprezintă o linie roșie în relațiile diplomatice cu statul turc.

„În ciuda documentației istorice ambigue, genocidul armean rămâne până în prezent subiectul unei campanii de negare și minimalizare, inclusiv printr-o rescriere manipulatorie a istoriei, în principal de către guvernul turc”, a scris șeful diplomației israeliene, Gideon Sa’ar, la reuniunea de guvern în cadrul căreia s-a luat decizia.

„Este o chestiune pe larg acceptată că Imperiul Otoman a comis crime ce pot fi considerate genocid, de o manieră sistematică, cu scopul clar de a distruge poporul armean”, a adăugat el.

Genocidul armean

Genocidul armean a avut loc între 1915 și 1923 - atunci, în jur de un milion și jumătate de etnici armeni din interiorul granițelor fostului Imperiu Otoman au fost uciși sistematic de autoritățile de la Istanbul. Turcia respinge de ani de zile folosirea termenului de genocid și consideră recunoașterea acestor crime împotriva umanității o linie roșie în relațiile sale diplomatice.

În ciuda opoziției sale, peste 30 de țări din toată lumea – inclusiv Franța, Germania și SUA – recunosc campania de ucidere în masă a populației armene drept un genocid.

Decizia israelienilor vine în condițiile în care relațiile diplomatice cu Turcia se înrăutățesc constant în ultima perioadă. Punctul de cotitură în relația turco-israeliană a fost declanșarea războiului din Gaza, în urma căruia au murit peste 73.000 de palestinieni.

Turcia, prin vocea președintelui său autoritar, Recep Erdogan, a acuzat constant Israelul de comiterea unui genocid împotriva populației palestiniene. Israelul neagă.

Înainte de votul pe text din guvernul israelian, vicepreședintele Turciei, Cevdet Yilmaz, a descris rezoluția drept „o încercare (a israelienilor) de a-și acoperi propriile crime”.

Gideon Sa’ar a spus că decizia guvernului israelian nu reprezintă un act de retorsiune sau de ostilitate deschisă față de Turcia și de „retorica sa și acțiunile sale teribile sub conducerea lui Erdogan”.

„În plus, faptul că Turcia promovează narațiuni false contra Israelului nu îi oferă imunitate în fața adevărurilor istorice”, a adăugat el.