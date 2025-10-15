Italia anulează extrădarea fostului ofițer ucrainean acuzat de sabotarea conductelor Nord Stream

Suspectul principal, acuzat că a coordonat o echipă de scafandri. sursa foto: Getty Images

Curtea de Casaţie, cea mai înaltă instanţă din Italia, a anulat miercuri decizia de extrădare în Germania a unui fost căpitan de armată ucrainean, considerat de anchetatorii germani coordonatorul operaţiunii de sabotare a gazoductelor Nord Stream din Marea Baltică, în septembrie 2022, relatează Agerpres.

Curtea de Apel dispusese inițial extrădarea lui Serhii Kuzneţov, arestat pe 21 august în zona Rimini, în baza unui mandat de arestare european emis de Germania. El este acuzat de sabotarea conductelor Nord Stream 1 și 2, prin care gazul rusesc era transportat spre Germania.

Decizia de miercuri, descrisă drept „surprinzătoare” de presa italiană, anulează hotărârea de extrădare, iar cazul va fi retrimis la o altă instanță, care urmează să reanalizeze dosarul.

Potrivit presei italiene, la audierea de la Roma, Biroul procurorului general a cerut ca unul dintre temeiurile apelului înaintat de apărare să fie admis, pe motivul unei posibile caracterizări juridice incorecte a faptelor în mandatul european de arestare.

Ucraineanul, în vârstă de 49 de ani, se află în prezent într-o închisoare de maximă securitate din nordul Italiei, iar avocatul său a anunțat că ar putea depune în scurt timp o cerere de eliberare.

Suspectul principal, acuzat că a coordonat o echipă de scafandri

Anchetatorii germani cred că Serhii Kuzneţov a condus o echipă de șapte persoane, dintre care patru scafandri. Grupul ar fi închiriat un iaht numit Andromeda în Germania și ar fi navigat în largul Mării Baltice, în zona unde ulterior au fost detectate exploziile care au distrus segmentele conductelor Nord Stream.

Un alt suspect, ucraineanul Volodimir Z., în vârstă de 46 de ani, a fost arestat în Polonia și se află în custodia autorităților de acolo. Procurorii germani cred că el ar fi fost unul dintre scafandri.

Un tribunal polonez urmează să decidă vineri dacă Volodimir Z. poate fi extrădat în Germania pentru a fi judecat.

Premierul Poloniei, Donald Tusk, a comentat recent cazul, afirmând că „nu este în interesul țării sale ca Volodimir Z. să fie extrădat”, adăugând că „nu atacarea acestor gazoducte prin care Rusia exporta gaz în Germania este o problemă, ci faptul că ele au fost construite”.