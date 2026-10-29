Italia crește taxele pentru bănci și companii energetice. Urmează taxa pe tranzacțiile financiare. Ce mesaj a dat Meloni

Giorgia Meloni a majorat taxele pentru bănci și companii de asigurări. Foto: Getty Images

Italia majorează taxele pentru bănci, companii de asigurări, firme din sectorul energetic și din industria jocurilor de noroc, pentru a putea finanța veniturile prevăzute în bugetul pe anul 2027, relatează Reuters. Majorările se regăsesc în proiectul aprobat de cabinetul premierului Giorgia Meloni. Legea definește principalele coordonate economice ale Italiei în anul în care țara organizează alegeri parlamentare.

Astfel, în a treia cea mai mare economie din Uniunea Europeană deficitul bugetar urmează să ajungă anul viitor la 3,4% din Produsul Intern Brut, depășind plafonul de 3% impus de Bruxelles și depășind, de asemenea, nivelul de 2,9% estimat pentru 2026.

Pe de altă parte, legea bugetului include reduceri de taxe și majorări ale cheltuielilor în valoare totală de 26 de miliarde de euro, având ca scop diminuarea poverii fiscale pentru persoanele cu venituri medii și pentru lucrătorii independenți, concomitent cu suplimentarea fondurilor alocate sistemului național de sănătate, a declarat Giorgia Meloni.

Instituțiile financiare vor trebui să contribuie cu peste 5 miliarde de euro la finanțarea acestor măsuri, în timp ce companiile din sectorul energetic și cele din industria jocurilor de noroc vor contribui cu câte 700 de milioane de euro, fiecare.

Meloni le mulțumește băncilor, după ce le-a majorat taxele

Meloni a declarat jurnaliștilor că intenționează, de asemenea, să majoreze taxa pe tranzacțiile financiare. „Nu a existat posibilitatea de a ajunge la un acord prealabil cu sectorul financiar, căruia totuși aș dori să-i mulțumesc”, a afirmat șefa guvernului.

Legea bugetului prevede creșterea cotei impozitului pe profit (IRES) de la 27,5% la 30,5% pentru bănci și de la 24,1% la 27% pentru companiile de asigurări. Meloni a spus că nu se așteaptă la acțiuni juridice din partea companiilor vizate de aceste majorări de taxe. Maurizio Leo, ministrul adjunct al Economiei, a precizat că noua structură fiscală a fost concepută astfel încât să nu afecteze indicatorii de capital ai băncilor.

Fonduri suplimentare vor fi obținute prin intermediul impozitului regional pe activitățile productive (IRAP), prin reducerea facilităților fiscale, fără a fi clar momentan ce companii vor fi vizate de această măsură.

Subiect sensibil din punct de vedere politic, povara fiscală – calculată ca suma impozitelor și contribuțiilor sociale raportată la Produsul Intern Brut – a crescut cu aproximativ 1,5 puncte procentuale, ajungând la 43% de când Giorgia Meloni a preluat funcția de premier, la sfârșitul anului 2022.

Guvernul italian apelează la clauza de salvgardare națională

Italia va finanța aproximativ jumătate din măsurile bugetare apelând la așa-numita „clauză de salvgardare națională” (National Escape Clause, NEC) a Uniunii Europene. Aceasta permite deficite mai mari pentru a stimula cheltuielile de apărare și investițiile cu rolul de a face economia mai ecologică.

Guvernul italian și-a propus să utilizeze această marjă de manevră pentru a instala și moderniza sistemele de climatizare în școli, universități, spitale și baze sportive, a declarat ministrul Economiei, Giancarlo Giorgetti.

De asemenea, bugetul prevede extinderea tranșei de impozitare de 33% pentru veniturile persoanelor care câștigă până la 55.000 de euro pe an. În prezent, cota de 33% se aplică veniturilor anuale cuprinse între 28.000 și 50.000 de euro, în timp ce veniturile care depășesc 50.000 de euro sunt impozitate cu 43%.

Condiții fiscale mai avantajoase pentru lucrătorii independenți

Lucrătorii pe cont propriu – care constituie o bază solidă pentru guvernul de dreapta – vor plăti o cotă de doar 15% pentru veniturile anuale de până la 100.000 de euro, pragul fiind majorat față de cel actual, de 85.000 de euro.

De asemenea, bugetul transformă într-o măsură permanentă reducerea taxei auto, aplicabilă pentru peste 70% dintre mașinile mici și mijlocii. Momentan, această facilitate este prevăzută doar până la sfârșitul anului 2027.