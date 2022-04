Occidentalii au aflat de ce Rusia a pierdut sute de tancuri în Ucraina. Ce înseamnă "Jack-in-the-box"

Se estimează că sute de tancuri ale Moscovei au fost scoase din luptă în acest război. Secretarul britanic al Apărării, Ben Wallace, estima recent că rușii au pierdut aproape 600 de astfel de mijloace militare.

Eficiența modului de luptă al apărătorilor ucraineni explică doar parțial acest dezastru înregistrat de ruși.

Experții militari spun că tancurile rusești au un defect de proiectare pe care Moscova îl cunoaște de zeci de ani, de pe vremea primului război al SUA în Irak.

Occidentalii numesc acest defect "jack-in-the-box", ceea ce ar însemna, aproximativ, "surpriza din cutie" dar, adaptat la realitatea din teren, sensul ar fi mai apropiat de "prins în capcană".

Problema se referă la modul în care este depozitată și încărcată muniția în tancurile rusești. Spre deosebire de tancurile occidentale moderne, cele rusești poartă mai multe obuze în turele iar sistemul de încărcare implică un așa-numit carusel mecanic.

Acest lucru le face extrem de vulnerabile, deoarece chiar și o lovitură indirectă poate declanșa o reacție în lanț, care duce la explozia întregului depozit de muniție, de până la 40 de obuze per tanc.

Fost militar britanic: "Efectul jack-in-the-box îi transformă pe tanchiștii ruși în ținte vii"

Unda de șoc a unei astfel de deflagrații este atât de mare încât poate arunca în aer turela tancului până la înălțimea unei clădiri, după cum se poate vedea imagini postate recent pe rețelele de socializare.

Efectul - sau defectul - "jack-in-the-box" îi transformă pe membrii echipajului de pe tanc - de regulă, doi militari în turelă și un al treilea, care conduce vehiculul de luptă - în ținte facile, spune Nicholas Drummond, analist al industriei de apărare și fost ofițer al armatei britanice.

"Dacă nu ieși afară din secunda întâi, te-ai ars", adaugă el.

Expertul arată că explozia muniției cauzează probleme pentru aproape toate vehiculele blindate pe care Rusia le folosește în Ucraina.

El a dat exemplul vehiculului de luptă de infanterie BMD-4, care are până la trei membri ai echipajului și care este capabil să transporte încă cinci soldați.

Drummond caracterizat BMD-4 drept "un sicriu mobil", pe care o lovitură de rachetă îl pulverizează.

Problema tancurilor rusești, dezvăluită în primul război din Golf

Defectul de proiectare al tancurilor rusești a intrat în atenția armatelor occidentale în timpul războaielor din Golf (1991 și 2003), când un număr mare de vehicule de luptă model T-72, de fabricație rusă, cu care era înzestrată armata irakiană, au avut aceeași soartă, sfârșind distruse, cu turelele smulse în urma unei lovituri de proiectil anti-tanc.

Drummond arată că Rusia nu tras învățăminte din Irak și că, în consecință, multe dintre tancurile sale din Ucraina prezintă defecte de proiectare similare.

Când seria T-90 -- succesoarea seriei T-72 -- a intrat în serviciu în 1992, blindajul tancurilor a fost îmbunătățit, dar sistemul de încărcare a proiectilelor a rămas similar cu cel al seriei precedente, propagând în continuare această vulnerabilitate.

T-80, un alt tanc rusesc aflat în serviciu în invazia din Ucraina, are un sistem similar de încărcare a muniției.

Spre deosebire de Rusia, Occidentul a învățat din lecțiile războaielor purtate în Irak.

Occidentalii au învățat lecția: blindatele sunt compartimentate sau muniția este sigilată și încărcată manual

Vehiculul american de infanterie "Stryker", conceput după primul război din Golf, are turela separată de compartimentul echipajului.

E adevărat că și în acest caz muniția este stocată în turelă, însă, în cazul unei lovituri, compartimentarea salvează echipajul de dedesubt.

Un alt vehicul de luptă occidental, tancul Abrams M1, nu folosește "caruselul" de încărcare a proiectilelor. Această sarcină revine unui al patrulea membru al echipajului, care preia obuzele dintr-un compartiment izolat și le transferă tunarului.

În cazul unei lovituri asupra tancului, în turelă se va afla un singur proiectil, nu câteva zeci. În plus, muniția folosită de tancurile occidentale are tendința să ardă sub efectul energiei eliberate la impactul unui proiectil cu blindajul carului de luptă, fără a exploda.

Pierderile de tancuri rusești în Ucraina sunt greu de înlocuit. Într-o variantă accelerată, pregătirea unui echipaj de tanc durează până la 12 luni, iar în acest caz, este vorba de sute de tancuri distruse și mii de soldați uciși.

