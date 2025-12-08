Jaf armat la o bibliotecă din Sao Paulo. Hoții au furat opt lucrări de Matisse și au plecat pe jos spre stația de metrou

Doi bărbați au furat opt gravuri semnate de artistul francez Matisse și cel puțin încă cinci realizate de pictorul brazilian Cândido Portinari de la o bibliotecă din Sao Paulo. Hoții au amenințat cu arma un paznic și un cuplu de pensionari, au luat lucrările de artă care erau expuse și apoi au plecat, pe jos, până la cea mai apropiată stația de metrou, unde s-au făcut nevăzuți, potrivit autorităților braziliene, relatează BBC.

Potrivit martorilor, cei doi hoți au intrat în bibliotecă pe la intrarea principală duminică, la ora 10:00, și au plecat pe același traseu, încărcați cu lucrările de artă furate, spre cea mai apropiată stație de metrou.

Jaful are loc la mai puțin de două luni după ce lumea artei a fost zguduită de o spargere îndrăzneață la Muzeul Luvru din Paris, unde hoții au fugit cu bijuterii în valoare de 88 de milioane de euro.

Hoții au fost identificați

Gravurile furate de la Biblioteca Mário de Andrade, duminică, făceau parte dintr-o expoziție comună cu Muzeul de Artă Modernă din São Paulo. Hoții au vizat expoziția intitulată „From Book to Museum”, chiar în ultima sa zi.

Biblioteca Mário de Andrade este a doua ca mărime din țară, iar oficialii spun că instituția, care are sediul în centrul orașului Sao Paulo, dispune de camere cu tehnologie de recunoaștere facială.

De altfel, primarul orașului a declarat presei locale că hoții au fost identificați, dar nu autoritățile nu știu unde se află.