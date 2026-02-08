Japonezii înfruntă viscolul și zăpada de 70 de centimetri ca să voteze la alegerile parlamentare

Japonezii înfruntă zăpada și viscolul pentru a vota la alegerile legislative anticipate, convocate de premierul Sanae Takaichi, care s-a angajat să demisioneze în cazul în care coaliţia va pierde majoritatea.

Alegerile legislative anticipate ar urma să întărească poziţia Partidului Liberal-Democrat al şefei guvernului Sanae Takaichi, ultraconservatoare şi susţinătoare a unei linii dure privind imigraţia, informează agenţiile internaţionale de presă.

Secţiile de votare ar urma să se închidă la ora 20:00 (11:00 GMT), primele estimări fiind aşteptate imediat după.

Cu un început de mandat care a plasat-o în poziţie de favorită, această lideră naţionalistă, prima femeie care conduce Japonia, a promis sâmbătă, în timpul unui miting electoral la Tokyo, în faţa a mii de susţinători, că va face ţara sa "mai prosperă şi mai sigură". Această mare admiratoare a lui Margaret Tharcher s-a angajat să "apese pe butonul creşterii" în arhipelagul nipon.

FOTO: Profimedia Images

În ceea ce priveşte imigraţia, criteriile "au devenit deja mai stricte, pentru ca teroriştii, dar şi spionii industriali, să nu poate intra uşor", a declarat ea.



Pe 19 ianuarie, şefa guvernului nipon a anunţat dizolvarea camerei inferioare a Parlamentului şi a declanşat ulterior o campanie-fulger istorică de 16 zile. Profitând de rata sa de popularitate foarte ridicată, ea a făcut din aceste alegeri chiar o chestiune personală, lansând către alegători: "Oare Takaichi este aptă să fie prim-ministru? Am vrut să las poporul suveran să decidă".



Pentru scrutin, ea mizează pe sloganuri care îi sunt favorabile pentru a alimenta rezultatele PLD (dreapta naţionalistă), pe care îl conduce din toamnă. Chiar dacă a înregistrat un uşor declin în ultimele săptămâni, guvernul său beneficiază de cote de popularitate de circa 70%, mult mai mari decât ale guvernelor precedente.



Ajunsă la putere în octombrie, Sanae Takaichi este pe cale să câştige pariul şi să redea PLD-ului o majoritate parlamentară. În orice caz, aceasta prevăd observatorii.



În rândul japonezilor, în special al celor tineri, Takaichi are o imagine foarte pozitivă, devenind chiar un fenomen pe reţelele sociale.

Zăpada pune probleme votului

Duminică sunt aşteptate până la 70 cm de zăpadă în nordul şi estul Japoniei, iar unii alegători vor trebui să înfrunte viscolul pentru a merge la vot.

La Nagaoka, unde sâmbătă s-a acumulat aproape un metru de zăpadă de-a lungul drumurilor, alegătorii au fost îndemnaţi să meargă la vot devreme pentru a evita furtunile de zăpadă.

„Este deja dificil aici, în oraşe, dar în munţi este de două ori mai multă zăpadă. Este dificil să ieşi din casă”, a declarat Takehiko Igarashi, voluntar al Partidului Comunist Japonez.

O scădere a ratei de participare ar putea amplifica influenţa blocurilor electorale organizate, în condiţiile în care rata de participare la ultimele alegeri pentru Camera inferioară a oscilat în jurul valorii de 50%.

Secţiile de votare trebuie să îşi închidă porţile la ora 20:00 (11:00 GMT), iar primele prognoze, bazate pe sondajele la ieşirea de la urne, sunt aşteptate imediat.