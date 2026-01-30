Japonia, paralizată de ninsori record. Cel puțin 14 oameni au murit și aproape 200 au fost răniți

Autoritățile japoneze au precizat că multe dintre decese s-au produs în timpul operațiunilor de deszăpezire. sursa foto: Getty

Cel puțin 14 oameni au murit și 198 au fost răniți în urma ninsorilor ce au lovit în ultimele zile mai multe regiuni din Japonia, au anunțat, vineri, oficialii Agenției nipone pentru Gestionarea Incendiilor și Dezastrelor, relatează Xinhua, citată de Agerpres.

Cel mai mare număr de victime a fost înregistrat în prefectura Niigata, unde au murit șapte persoane. Trei oameni au murit în prefectura Akita, iar alte patru persoane și-au pierdut viața în Hokkaido, Aomori, Yamagata și Shimane, câte una în fiecare prefectură.

Autoritățile japoneze au precizat că multe dintre decese s-au produs în timpul operațiunilor de deszăpezire. Au fost raportate căderi de pe acoperișuri, îmbolnăviri subite și cazuri în care persoane au fost surprinse și acoperite de cantități mari de zăpadă.

Transportul feroviar a fost serios afectat. Compania JR Hokkaido a suspendat peste 1.400 de trenuri timp de trei zile consecutive, începând cu 25 ianuarie. Aproximativ 414.000 de pasageri au fost afectați de aceste anulări.

Probleme au fost și în transportul aerian. În nopțile de 25 și 26 ianuarie, aproximativ 9.000 de călători au rămas blocați pe Aeroportul New Chitose, din cauza trenurilor suspendate și a zborurilor anulate.

Agenția Meteorologică Japoneză (JMA) a transmis că sistemul de presiune atmosferică a adus ninsori abundente în special dinspre Marea Japoniei către regiunile nordice și vestice ale țării. În unele zone, stratul de zăpadă a depășit de peste două ori media obișnuită pentru această perioadă a anului.

Meteorologii estimează că episoadele de ninsoare vor continua până săptămâna viitoare. JMA le recomandă locuitorilor să fie atenți la riscurile asociate: blocaje în trafic, avalanșe, prăbușiri de zăpadă de pe acoperișuri și accidente în timpul deszăpezirii.