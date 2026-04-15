Japonia şi Polonia ridică relaţia bilaterală la nivel de parteneriat strategic, cu accent pe apărare şi securitate

Japonia şi Polonia au convenit miercuri să ridice relaţia bilaterală la nivel de parteneriat strategic, concentrat pe apărare şi securitate, după reuniunea desfăşurată la Tokio între prim-ministrul japonez, Sanae Takaichi, şi omologul său polonez, Donald Tusk, informează EFE, conform Agerpres.

"În mod concret, am discutat despre cooperarea în materie de securitate, în industria de apărare şi în domeniul cibernetic," a declarat Sanae Takaichi în timpul unei conferinţe de presă în care a subliniat că vizita premierului Donald Tusk a fost "un mare succes şi o dovadă a excelentei cooperări" dintre Tokio şi Varşovia.

Şefa executivului japonez a apreciat că, în timpul întâlnirii, "au pus bazele solide" prin care "pot consolida parteneriatul lor economic extrem de important şi relaţia lor de cooperare" pentru a "intensifica" eforturile cu scopul de a garanta interesele reciproce şi securitatea ambelor ţări.

De asemenea, Takaichi a subliniat că Polonia şi Japonia "au un rol foarte semnificativ de jucat în contextul situaţiei internaţionale extrem de complexe", referindu-se la discuţiile în curs pentru a atinge un acord final de pace în ofensiva Statelor Unite şi Israelului împotriva Iranului.

La rândul său, premierul Poloniei s-a arătat "foarte încântat" de semnarea declaraţiei care ridică nivelul relaţiilor bilaterale, subliniind că, pentru ţara sa, "Japonia este un partener cheie în Asia şi, în această situaţie geopolitică dificilă, Polonia este un partener absolut cheie în Europa pentru Japonia".