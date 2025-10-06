Jilly Cooper, autoarea romanelor „Rivals” și „Riders”, a murit la 88 de ani, în urma unei căzături

Jilly Cooper, cunoscută pentru cele 18 romane de tip „bonkbuster”, printre care Riders, Rivals și Bella, a murit la vârsta de 88 de ani, în urma unei căzături, notează The Guardian.
Agentul ei, Felicity Blunt, a declarat că Jilly Cooper „a definit cultura, scrisul și conversația de când a fost publicată prima carte pentru prima dată, acum mai bine de cincizeci de ani.
Deși romanele ei sunt adesea încadrate ca bonkbustere, ele au rezistat testului timpului prin abordarea inteligentă a temelor legate de clasă, sex, căsătorie, rivalitate, durere și fertilitate”.
Copiii acesteia, Felix și Emily, au transmis că sunt șocați de ceea ce s-a întâmplat.
„Moartea ei neașteptată ne-a șocat complet. Suntem mândri de tot ce a realizat în viața sa și nu ne putem imagina viața fără zâmbetul și râsul ei molipsitor”, au spus aceștia.