Jurnalistul care a dezvăluit relația lui Putin cu o gimnastă a murit după ce ar fi mâncat "ciuperci otrăvitoare"

1 minut de citit Publicat la 15:59 23 Iun 2026 Modificat la 15:59 23 Iun 2026

Relatarea a fost confirmată publicației de două persoane apropiate jurnalistului. FOTO: Profimedia Images

Un jurnalist rus care a relatat despre presupusa relație a lui Vladimir Putin cu campioana olimpică la gimnastică, Alina Kabaeva, a murit în Letonia după o presupusă otrăvire cu ciuperci, scrie tvpworld.com.

Grigori Nekhoroshev a murit pe 19 iunie la Riga, capitala Letoniei, unde locuise timp de 11 ani ca refugiat politic, a relatat portalul de știri leton Delfi. Avea 69 de ani.

Delfi a declarat că probabila cauză a morții a fost otrăvirea cu ciuperci, pe care Nekhoroșev le-ar fi cules în apropierea casei sale.

Relatarea a fost confirmată publicației de două persoane apropiate jurnalistului și descrise de Delfi drept figuri respectate în cercurile intelectuale vorbitoare de limbă rusă.

Nekhoroshev era redactor-șef al ziarului Moskovsky Correspondent când acesta a publicat un raport din 2008 care susținea că Putin plănuia să divorțeze de soția sa, Liudmila, pentru a se căsători cu Kabaeva.

După publicarea raportului, ziarul a fost închis, iar Nekhoroshev a fost interogat de ofițerii de securitate.

Ulterior, alte instituții media au relatat despre relația lui Putin cu Kabaeva, susținând că au cel puțin doi copii împreună. Putin nu a recunoscut niciodată public o relație cu Kabaeva și a negat în repetate rânduri informațiile despre aceasta.

Nekhoroshev a părăsit Rusia și s-a stabilit în cele din urmă în Letonia după anexarea Crimeei în 2014.

Delfi a relatat că Nekhoroshev părea vesel cu puțin timp înainte de moartea sa: Andrey Shavrey a spus că l-a întâlnit la un club literar din Riga cu două zile mai devreme, în timp ce expertul în artă Artur Avotiņš a spus că l-a văzut zâmbind într-un autobuz urban în seara următoare.