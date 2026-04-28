Jurnalistul polonez-bielorus Andrzej Poczobut a fost eliberat de Lukașenko ca parte a unui acord cu Polonia

Jurnalistul polonez-bielorus Andrzej Poczobut, laureat al Premiului Saharov în 2025, a fost eliberat dintr-o închisoare din Belarus. relatează The Guardian. Eliberarea sa a fost confirmată de premierul guvernului Poloniei, Donald Tusk, care a publicat o fotografie cu acesta pe rețelele sociale, însoțită de mesajul: „Andrzej Poczobut este liber! Bine ai venit în casa ta poloneză, prietenul meu”.

Reținut de autoritățile bieloruse în 2021, Poczobut a fost condamnat la opt ani într-o colonie penitenciară, în urma unui proces condamnat pe scară largă drept motivat politic și menit să reducă la tăcere criticii regimului. În ultimii ani, au existat tot mai multe avertismente privind deteriorarea stării sale de sănătate.

Acordându-i Premiul Saharov în 2025, președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, i-a descris pe Poczobut și pe co-laureata sa, Mzia Amaglobeli din Georgia, drept „doi jurnaliști al căror curaj strălucește ca un far pentru toți cei care refuză să fie reduși la tăcere”.

„Amândoi au plătit un preț greu pentru că au spus adevărul în fața puterii, devenind simboluri ale luptei pentru libertate și democrație”.

Eliberarea sa are loc în cadrul unui presupus schimb de prizonieri între Polonia și Belarus, ale cărui detalii nu au fost încă făcute publice sau confirmate oficial.