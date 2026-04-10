Kamala Harris spune că „se gândește” să candideze din nou la președinția SUA în 2028. „Cunosc fișa postului. Și știu de ce e nevoie”

1 minut de citit Publicat la 23:10 10 Apr 2026 Modificat la 23:10 10 Apr 2026

Fosta vicepreședintă a SUA Kamala Harris a anunțat vineri că „se gândește” să candideze din nou la alegerile prezidențiale americane din 2028, informează CNN.

Anunțul a fost făcut la o conferință anuală organizată la New York, la care au participat lideri progresiști și membri ai comunității afro-americane din SUA.

„Ascultați, aș putea, aș putea. Mă gândesc la asta. Mă gândesc”, a răspuns Harris, după ce un pastor, participant la conferință, a întrebat-o dacă are de gând să participe la o nouă campanie pentru Casa Albă.

Kamala Harris, care a fost vicepreședinta SUA în perioada mandatului fostului președinte Joe Biden, a fost candidata Partidului Democrat amereican la alegerile prezidențiale din 2024, pe care le-a pierdut în fața lui Donald Trump.

Harris va fi prezentă și la patru evenimente ale Partidului Democrat programate în această lună, arată CNN.

Fosta candidată la președinție a fost primită cu entuziasm de către participanții la convenția progresistă desfășurată în New York, care au scandat „Mai candidează o dată”, în timpul discursului susținut de Kamala Harris.

„Mă gândesc la asta (să candidez din nou), dar lăsați-mă să zic și asta. Mi-am servit țara timp de patru ani și am fost la un pas să câștig președinția Statelor Unite”, a declarat Harris. „Am petrecut nenumărate ore în biroul meu din Aripa de Vest a Casei alba, la câțiva pași de Biroul Oval. Am petrecut nenumărate ore în Biroul Oval, în Camera de Criză (Situation Room). Cunosc fișa postului. Și știu de ce e nevoie”, a spus Kamala Harris.