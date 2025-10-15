”Kievul ar putea fi Silicon Valley”. Cine sunt cei care vor să transforme ”valea morții din Ucraina” într-un hub tehnologic

„Kievul ar putea fi noul Silicon Valley al Europei”, afirmă investitorii Charles Whitehead și Dominique Piotet, care au lansat un fond de capital de risc de 50 de milioane de euro pentru a sprijini startup-urile ucrainene. În plin război, cei doi văd în inovația tehnologică motorul reconstrucției și cred că Ucraina are potențialul de a deveni un hub global al tehnologiei europene, scrie Kyiv Independent.

Deși majoritatea investitorilor au ales să privească situația din Ucraina de la distanță în timpul invaziei rusești, Charles Whitehead și Dominique Piotet nu au fost descurajați și au lansat un fond de capital de risc de 50 de milioane de euro pentru a sprijini afacerile locale și pentru a pune startup-urile ucrainene pe harta globală. Cei doi veterani ai scenei de startup-uri și tehnologii din Ucraina au inaugurat la 29 septembrie Ukraine Phoenix Tech Fund (UPTF), un proiect care este în lucru încă din 2019 și care reprezintă primul fond de capital de risc global susținut instituțional care se concentrează exclusiv pe tehnologia din Ucraina.

Cu 15 milioane de euro din partea Băncii Europene de Investiții (EIB), acest fond este și primul care beneficiază de sprijinul fondului european de reconstrucție pentru Ucraina, EU4U. „Există această vale a morții în Ucraina, unde nu există acces la capital", a declarat Piotet într-un interviu pentru Kyiv Independent pe 13 octombrie. „Vom ajuta la umplerea acestui gol și vom atrage alți investitori care vor vedea investițiile noastre și vor înțelege oportunitatea. Ne dorim să construim acest ecosistem."

UPTF va susține 50 de startup-uri ucrainene în domeniul tehnologic, de la etapele timpurii până la seria A, începând cu investiții de 100.000 de euro, incluzând capital de urmare pentru a sprijini creșterea companiilor. Fondul are deja mai multe companii pe listă, datorită programului eo Business Incubators al lui Whitehead, bazat în Ucraina. Prima investiție este programată pentru sfârșitul acestui an.

Fondul este deschis startup-urilor ucrainene din diverse sectoare, de la energie regenerabilă la inteligență artificială, dar exclude pentru moment tehnologia de apărare, întrucât nu a fost un domeniu pe radarul investitorilor atunci când cei doi au început să strângă fonduri pentru proiect, acum aproape cinci ani.

„Ucraina produce mai mulți absolvenți în tehnologie decât aproape orice altă țară din Europa”

Whitehead și Piotet, fostul CEO al Unit City, un centru important pentru startup-uri în Kiev, doresc ca aceste companii să se extindă global și să ajute Ucraina să își susțină femeile antreprenor, persoanele strămutate și veteranii. „Sunt și alții care se uită la Ucraina", a spus Whitehead.

„Probabil că nu vor dedica 100% din eforturile lor Ucrainei. Dar dacă îi putem convinge să se concentreze mai mult asupra Ucrainei, pentru că am construit un sistem, atunci ne vom fi făcut treaba.”

În ceea ce privește motivele lansării fondului în contextul invaziei rusești, Whitehead a explicat că acest proiect este un obiectiv pe termen lung care a început imediat după ce el și Piotet s-au întâlnit în 2019. „Ucraina produce mai mulți absolvenți în tehnologie decât aproape orice altă țară din Europa, dar era un deșert de capital, iar echipe incredibile nu puteau obține finanțare", a spus el.

„Astăzi, Ucraina atrage atenție globală, nu doar umanitară. Există oameni care înțeleg că există și o valoare economică în Ucraina. Trebuie să existe o modalitate de a continua dezvoltarea de noi afaceri și oportunități pentru veterani, pentru persoanele strămutate, pentru cei din Ucraina și pentru cei care se întorc în Ucraina.”

Piotet a subliniat că, pentru ei și pentru guvernul francez care îi susține, este esențial ca acest fond să fie ancorat în Europa. „Ideea este să creăm punți între Ucraina și Europa", a spus el. „Avem sprijinul EU4U, fondul european care susține investiția de 15 milioane de euro din partea EIB. Avem, de asemenea, sprijin din partea Bpifrance, o bancă publică de investiții din Franța, și Proparco, o bancă de dezvoltare franceză.”

În ceea ce privește concentrarea pe tehnologie, Whitehead a menționat că, deși în trecut Ucraina a fost văzută mai mult ca un loc pentru externalizarea unor servicii de tehnologie, astăzi Kievul dispune de toate elementele necesare pentru a deveni o nouă „Silicon Valley”. „După criza financiară din 2008, Statele Unite au început să considere startup-urile drept motorul creșterii economice, iar administrația Obama a adoptat măsuri pentru a face mai ușor accesul la capital pentru companiile tehnologice. Este același lucru și în Ucraina. Economia de inovație a crescut continuu și sunt convins că va deveni o forță mai semnificativă pentru economia Ucrainei.”

UPTF se diferențiază de abordările tradiționale ale capitalului de risc prin faptul că investește exclusiv în Ucraina, spre deosebire de multe alte fonduri care se concentrează pe Europa de Est. „Nu suntem doar un fond, suntem cu adevărat un constructor de ecosisteme", a spus Piotet.

"Nu veniți după ce valul a trecut. Valul crește acum"

Whitehead a adăugat că obiectivul lor este de a încuraja și alți investitori să se implice. „Dacă marele val va veni, toate bărcile vor urca. Noi vrem să fim cei care încurajează acest val să vină."

În ceea ce privește perspectiva lor asupra fondurilor și programelor existente pentru startup-urile ucrainene, Whitehead a evidențiat capitalul semnificativ pe care îl oferă acest fond. „Avem un fond de 50 de milioane de euro, care este semnificativ în Ucraina. Și mai important, oferim capital continuu. Nu doar investim și mergem mai departe, avem posibilitatea de a investi de mai multe ori pe măsură ce companiile cresc.”

Cu toate acestea, Whitehead a subliniat că, în ciuda războiului, fondatorii ucraineni au o reziliență deosebită. „Fiecare fondator ucrainean pe care l-am întâlnit a înțeles că condițiile nu vor fi stabile; energia va cădea, partenerii vor pleca, piețele se pot schimba peste noapte, dar ei tratează volatilitatea nu ca pe un motiv de a opri, ci ca pe o parametru de design", a spus Whitehead.

În final, Whitehead a transmis un mesaj clar investitorilor globali care rămân precauți față de Ucraina: „Nu fiți precauți. Dacă veniți în Ucraina, veți vedea vibrația lumii startup-urilor. Acesta este un domeniu care va aduce un randament economic ce va fi doar mai puternic în perioada post-război. Nu veniți după ce valul a trecut. Valul este acum în creștere."