Kremlin: Va fi pace în Ucraina doar dacă ”toate condițiile lui Putin vor fi îndeplinite”. Zelenski se întâlnește cu oamenii lui Trump

Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, l-a acuzat pe Vladimir Putin că încearcă să îl manipuleze pe Donald Trump. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Colaj Getty Images

Viceministrul rus de externe Serghei Ryabkov , care supraveghează relațiile cu SUA și controlul armelor, a declarat luni că toate condițiile președintelui Vladimir Putin pentru a pune capăt conflictului din Ucraina trebuie îndeplinite înainte ca orice soluție să fie posibilă. Volodimir Zelenski participă la Conferința de Securitate de la Munchen, unde se va întâlni cu vicepreședintele SUA, JD Vance, și cu emisarul lui Donald Trump pentru Ucraina, Keith Kellogg.

Ryabkov a spus că, cu cât Statele Unite și Occidentul înțeleg mai devreme că trebuie îndeplinite toate condițiile lui Putin, cu atât mai repede va exista o înțelegere, scrie The Guardian.

La 14 iunie anul trecut, Putin și-a stabilit condițiile pentru încheierea imediată a războiului: Ucraina trebuie să renunțe la ambițiile sale NATO și să-și retragă trupele de pe întreg teritoriul a patru regiuni ucrainene revendicate și controlate în mare parte de Rusia .

Ryabkov a adăugat că livrările SUA de arme moderne către Ucraina au făcut ca Statele Unite să fie parte la conflict, relatează Reuters.

Orice discuții cu privire la Ucraina ar trebui să abordeze cauzele fundamentale ale conflictului și să recunoască „realitatea de pe teren”, a spus el, avertizând că orice ultimatum către Moscova va eșua.

Ryabkov a lăudat administrația președintelui american Donald Trump pentru că și-a manifestat interesul de a discuta cu Rusia despre conflictul din Ucraina și a spus că Moscova este pregătită pentru dialog „pe bază de egalitate”.

Războiul din Ucraina și așteptările referitoare la un posibil plan al Statelor Unite de a pune capăt conflictului marchează ediția din acest an a Conferinței de Securitate de la München, care are loc între 14 și 16 februarie și la care vor participa aproape 60 de șefi de stat sau de guvern și peste 100 de miniștri, potrivit directorului evenimentului, Christoph Heusgen, informează luni EFE.



Într-o conferință de presă la Berlin, Christoph Heusgen a declarat că pornește de la ideea că președintele ucrainean Volodimir Zelenski va participa în persoană la Conferință, la fel ca vicepreședintele american JD Vance și emisarul special al președintelui Donald Trump pentru Ucraina, Keith Kellogg.



'Trebuie să îi ascultăm pe amândoi pentru a vedea dacă prezintă un plan de pace pentru Ucraina', a spus Heusgen, citat de Agerpres.



El a subliniat, pe de altă parte, că orice plan de pace trebuie să includă garanții de securitate, deoarece nu există nimic care să asigure faptul că acceptarea unui acord de pace de către președintele rus Vladimir Putin înseamnă și respectarea lui.



'O spune cineva care a participat la Acordurile de la Minsk, care ar fi fost o posibilitate de pace și pe care Putin le-a călcat în picioare. Același lucru s-a întâmplat și cu alte acorduri, gândiți-vă la Memorandumul de la București sau la Carta de la Paris', a adăugat el.



EFE menționează că există posibilitatea ca la München să aibă loc o întâlnire între Volodimir Zelenski, JD Vance și Keith Kellogg, însă nu și cu reprezentanți ai Rusiei, care nu au fost invitați la conferință.



'Motto-ul conferinței este pacea prin dialog. Dar atât timp cât Putin nu recunoaște guvernul lui Zelenski, considerăm că nu există o bază pentru dialog', a mai declarat Heusgen.



'Cred că rareori am ajuns la o Conferință de Securitate într-o situație atât de tensionată, dacă ne uităm la toate conflictele care sunt în lume. Pentru a găsi o situație similară ar trebui să ne întoarcem la începuturile Conferinței de Securitate și la criza din Cuba sau construirea Zidului Berlinului', a subliniat Christoph Heusgen.