Kremlinul amenință SUA după sancțiunile impuse de Trump companiilor petroliere ruse: „Este un act de război”

<1 minut de citit Publicat la 15:33 23 Oct 2025 Modificat la 15:33 23 Oct 2025

Moscova avertizează Washingtonul că se angajează pe calea „războiului”. Foto: Hepta

Decizia lui Trump de a impune sancțiuni principalelor companii petroliere din Rusia, reprezintă „un act de război”, iar președintele american nu a făcut decât să angajeze SUA pe calea unei confruntări directe cu Rusia, a declarat joi Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, informează Sky News.

„Statele Unite sunt adversarul nostru iar vorbărețul «făuritor de pace» s-a angajat acum complet pe o cale care duce la un război cu Rusia (...) Deciziile luate sunt un act de război împotriva Rusiei. Iar acum, Trump s-a aliniat cu Europa cea nebună”, a spus Medvedev.

Fostul președinte rus a spus că scopul Moscovei este „să distrugă Ucraina” și nu să încheie „acorduri inutile”.

Purtătoarea de cuvânt a ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a calificat, la rândul său, drept „contraproductive” sancțiunile economice impuse de SUA Rusiei.

Măsurile anunțate miercuri de Donald Trump împotriva companiilor Rosneft și Lukoil reprezintă primele sancțiuni anti-Rusia ale actualei administrații americane, de la revenirea lui Donald Trump la putere.

Sancționarea celor mai mari două companii petroliere din Rusia semnalează o schimbare majoră în abordarea lui Trump față de războiul purtat de regimul lui Vladimir Putin în Ucraina.