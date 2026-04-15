Kremlinul anunţă că americanii au respins propunerea Rusiei de a prelua tot stocul de uraniu iranian îmbogăţit

Iranul a astupat cu pământ două intrări ale instalaţiei nucleare de la Isfahan, de teama unui atac american. FOTO X Inst for Science

Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, a spus, miercuri, că Statele Unite au respins o propunere a Rusiei de a transfera pe teritoriul său întregul stoc de uraniu iranian îmbogăţit. "Ar fi fost o decizie bună. Dar, din păcate, partea americană a respins această propunere", a afirmat Peskov pentru India Today.

Ruşii ar fi făcut o primă ofertă de acest gen încă din luna iunie a anului trecut, fără ca aceasta să aibă vreo continuare, şi ar fi repetat-o şi săptămânile trecute.

"Aș dori să vă reamintesc că Rusia și China au fost cele două țări care au avertizat cu privire la potențialele consecințe foarte negative în cazul în care soluționarea problemei Iranului ar merge într-o direcție de război.

Încă de la început, am avertizat despre acest lucru și am insistat că războiul va duce la consecințe foarte grave, nu numai pentru securitatea și previzibilitatea regională, ci și pentru securitatea globală și, bineînțeles, pentru economia globală. Și asta este ceea ce vedem și monitorizăm în fiecare zi, în fiecare oră și în fiecare minut chiar acum. Situația este într-adevăr foarte gravă. Suntem recunoscători că nu mai există nicio luptă activă.

Există o pauză în lupta de pe teren - fără bombardamente. Sperăm că va dura și sperăm că nu se va mai întoarce niciodată. Dar, între timp, consecințele negative pentru economia globală continuă. Și, bineînțeles, atât Moscova, cât și Beijingul susțin dreptul internațional și se opun neglijării dreptului internațional. Știți că, din păcate, dreptul internațional a devenit în prezent o substanță foarte fragilă și vulnerabilă", a declarat Peskov.

Americanii au invocat stocul de uraniu îmbogăţit al Iranului, precum şi posibilitatea ca acesta să poată obţine o armă nucleară d,rept motive pentru atacurile sale asupra Iranului.

