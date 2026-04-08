Ce a scris Iranul în planul său în 10 puncte, pe baza căruia spune că negociază pacea. Uraniul ocupă un loc special. Ce spune Trump

3 minute de citit Publicat la 23:14 08 Apr 2026 Modificat la 23:14 08 Apr 2026

Oameni cu steaguri naționale în Piața Revoluției din Teheran, miercuri, 8 aprilie, după ce Statele Unite și Iranul au convenit asupra unui armistițiu de două săptămâni. Foto: Getty Images

Iranul a publicat, miercuri, un document despre care afirmă că reprezintă un plan-cadru în 10 puncte pentru negocierile de pace cu Statele Unite, relatează The New York Times.

Acest plan pare însă diferit de cel la care s-a referit președintele american Donald Trump și prevede controlul iranian asupra Strâmtorii Ormuz, retragerea trupelor SUA din regiune, precum și dreptul Teheranului de a continua procesul de îmbogățire a uraniului, remarcă publicația citată.

Documentul conține și alte cereri maximaliste, dificil sau imposibil de conciliat cu obiectivele Statelor Unite.

Un oficial de la Casa Albă a declarat că aceste puncte nu corespund cu ceea ce avea în vedere Donald Trump atunci când a anunțat că există "o bază viabilă pentru negocieri" cu Iranul.

Trump pare că s-a referit la propunerea în 15 puncte a SUA, nu la planul iranian în 10 puncte

Iranul și-a publicat planul-cadru pentru negocieri după ce președintele american și oficialii de la Teheran au anunțat, separat, un armistițiu de două săptămâni.

Conținutul său este susceptibil să intre în conflict cu o propunere în 15 puncte formulată anterior de partea americană.

Propunerea SUA nu a fost făcută publică.

Oficiali citați de The New York Times sub condiția anonimatului au declarat că textul american viza programele balistice și nucleare ale Iranului, precum și comerțul maritim.

În negocierile anterioare, reprezentanții americani au insistat pentru limitarea razei rachetelor balistice iraniene și pentru oprirea completă a procesului de îmbogățire a uraniului.

Miercuri, Donald Trump a lăsat impresia că se referă la propunerea americană, scriind în mesajele de pe rețelele sociale că multe "dintre cele 15 puncte" au fost deja agreate.

Trump și-a reiterat și cerința privind oprirea completă a îmbogățirii uraniului iranian.

Cele 10 puncte din planul iranian, așa cum au fost consemnate de agenția iraniană oficială IRNA și citate de The Washington Post, în continuare.

Planul-cadru de negociere al Iranului: Republica islamică își menține controlul asupra Strâmtorii Ormuz

1. Garanție Statelor Unite ale Americii de neagresiune față de Iran. The New York Times remarcă faptul că în propunerea americană în 15 puncte era prevăzut doar un armistițiu. Însă oficialii iranieni doresc o încheiere oficială și permanentă a ostilităților.

2. Iranul își menține controlul asupra Strâmtorii Ormuz. Potrivit ziarului american, acesta este un punct major de blocaj. Prin Ormuz tranzitează aproximativ o cincime din petrolul mondial și este puțin probabil ca SUA sau statele arabe din Golf să accepte această cerință.

3. Încheierea războiului regional pe toate fronturile, inclusiv cel purtat (de Israel) împotriva grupării Hezbollah din Liban.

Forțarea Israelului să se renunțe la campania din Liban se anunță o piatră de încercare. Statul evreu a lansat chiar în dimineața de după anunțul armistițiului cu Iranul cea mai mare serie de lovituri asupra vecinului său din nord, ucigând peste 250 de persoane, conform surselor locale.

Israelul susține că armistițiul cu Iranul nu acoperă și ofensiva anti-Hezbollah. Iranul, în schimb, a amenințat că se va retrage din armistițiu dacă statul evreu continuă loviturile în sudul Libanului.

4. Retragerea trupelor de luptă americane din toate bazele din regiune. SUA au baze în statele din Golful Persic. Este greu de imaginat că Washingtonul ar accepta această cerință.

5. Despăgubiri pentru Iran pentru pagubele de război. Iranul a suferit distrugeri majore, inclusiv la nivelul infrastructurii critice. Nu există semne că SUA ar lua în calcul acordarea de compensații.

Planul-cadru de negociere al Iranului: Republicii islamice i se recunoaște dreptul de a îmbogăți uraniu

6. Recunoașterea faptului că Iranul are dreptul de a îmbogăți uraniu. Această pretenție contrazice în mod direct poziția lui Donald Trump. Unii diplomați au sugerat soluții de compromis, precum limitarea activității nucleare iraniene, însă nu este clar dacă SUA sunt dispuse să le accepte.

7. Ridicarea tuturor sancțiunilor primare împotriva Iranului. Este vorba de sancțiunile asupra tranzacțiilor financiare cu Iranul. În trecut, SUA au fost dispuse să ridice parțial sancțiunile în schimbul concesiilor în domeniul nuclear.

8. Ridicarea tuturor sancțiunilor secundare. E vorba de sancțiunile care vizează țările sau companiile care fac afaceri cu Iranul.

9. Anularea tuturor rezoluțiilor dispuse de Consiliul Guvernatorilor Agenției ONU pentru Energie Atomică la adresa Iranului. Anul trecut, agenția ONU a adoptat o rezoluție critică la adresa Iranului pentru nerespectarea obligațiilor nucleare. SUA nu pot decide în mod direct anularea rezoluției, dar ar putea exercita presiuni diplomatice.

10. Anularea tuturor rezoluțiilor Consiliului de Securitate al ONU împotriva Iranului. Aceste rezoluții vizează în special proliferarea nucleară a republicii islamice. Anularea lor ar necesita, cel mai probabil, un acord amplu între Iran și marile puteri.