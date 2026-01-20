Kremlinul consideră criza din Groenlanda un semn al destrămării NATO. Serghei Lavrov: „Un exemplu evident al dezbinării Occidentului”

„Criza se adâncește în interiorul societății occidentale”, a spus ministrul rus de Externe. Foto: Profimedia Images

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a apreciat marți criza în relațiile SUA-UE în privința Groenlandei drept „un exemplu evident al dezbinării Occidentului”.

„Criza se adâncește în interiorul societății occidentale. Groenlanda este un exemplu evident despre care vorbește toată lumea și în jurul căruia se dezvoltă discuții. Anterior era greu de imaginat ce s-ar putea întâmpla, inclusiv în ceea ce privește perspectivele menținerii NATO ca un singur bloc militar-politic occidental”, a spus Lavrov în cadrul unei conferințe de presă.

Kremlinul a declarat luni că este greu să nu fie de acord cu experții care spun că președintele american Donald Trump va intra în istoria Statelor Unite și a lumii dacă va prelua controlul asupra Groenlandei.

„Aici, poate, este posibil să se facă abstracție de la faptul dacă acest lucru este bun sau rău, dacă va respecta sau nu parametrii dreptului internațional”, a declarat purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov, dar acest lucru (n.red. preluarea Groenlandei) „va intra cu siguranță în istorie”.

O invazie americană a Groenlandei l-ar face pe Vladimir Putin „cel mai fericit om din lume”, i-ar oferi o justificare a invaziei ruse a Ucrainei şi ar slăbi NATO, a avertizat premierul spaniol Pedro Sanchez.