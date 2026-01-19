Rusia jubilează în scandalul Trump-Europa. Kremlin: „Trump va intra în istorie dacă anexează Groenlanda”

<1 minut de citit Publicat la 12:47 19 Ian 2026 Modificat la 12:47 19 Ian 2026

Președintele rus Vladimir Putin și președintele american Donald Trump. Foto: GettyImages

Kremlinul a declarat luni că este greu să nu fie de acord cu experții care spun că președintele american Donald Trump va intra în istoria Statelor Unite și a lumii dacă va prelua controlul asupra Groenlandei, a relatat Reuters, potrivit The Guardian.

„Aici, poate, este posibil să se facă abstracție de la faptul dacă acest lucru este bun sau rău, dacă va respecta sau nu parametrii dreptului internațional”, a declarat purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov, dar acest lucru (n.red. preluarea Groenlandei) „va intra cu siguranță în istorie”.

O invazie americană a Groenlandei l-ar face pe Vladimir Putin ”cel mai fericit om din lume”, i-ar oferi o justificare a invaziei ruse a Ucrainei şi ar slăbi NATO, a avertizat premierul spaniol Pedro Sanchez.

Preşedintele american Donald Trump a ameninţat în mai multe rânduri să impună taxe vamale suplimentare Danemarcei şi aliaţilor ei, până când va obţine ceea ce numeşte o ”achiziţie totală” a insulei arctice.

Preşedintele Consiliului European António Costa a reiterat, într-un concert de condamnări, poziţiacomună europeană.

„Uniunea Europeană (UE) va rămâne întotdeauna foarte fermă în apărarea dreptului internaţional, oriunde acesta este ameninţat”, a subliniat Costa.

Diplomaţia europeană a avertizat că disensiuni între aliaţi sunt în faviarea Chinei şi Rusiei.