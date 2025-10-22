Kremlinul susţine că pregătirile pentru summitul Trump - Putin continuă. "Nu vedem niciun obstacol major". Foto: Getty Images

"Anunţăm că pregătirile pentru summitul Putin - Trump continuă”, a declarat, miercuri, ministrul adjunct de Externe al Rusiei, Serghei Riabkov, conform presei de stat de la Moscova, adăugând că nu vede "niciun obstacol major" în calea aceste întâlniri, dar a şi recunoscut că e "un proces dificil".

Kremlin a transmis, miercuri, că pregătirile pentru summitul președinților Vladimir Putin și Donald Trump „continuă”, în ciuda anunțului făcut de liderul american cu o zi înainte, conform căruia întâlnirea va fi amânată pe termen nelimitat.

„Afirmăm că pregătirile pentru summit continuă”, a declarat ministrul adjunct de externe, Serghei Riabkov, spunând că nu vede „obstacole majore” în calea întâlnirii, dar a recunoscut „procesul dificil”.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a reiterat că „termenele limită nu au fost stabilite”. „Toate acestea vor urma, dar necesită o pregătire atentă”, a declarat el în timpul unei conferințe de presă.

El a mai denunțat şi „multitudinea de zvonuri, majoritatea complet nefondate”, din jurul summitului, în timp ce instituțiile de presă americane au raportat puncte de conflict între pozițiile Rusiei și Americii privind încheierea războiului din Ucraina.

Reamintim Vladimir Putin și Donald Trump conveniseră într-o convorbire telefonică să se întâlnească în curând la Budapesta, în Ungaria, dar președintele american a dat susţinut, marți, că nu dorește discuții „degeaba” sau „o pierdere de timp”.

"Nimeni nu vrea să-și piardă timpul, nici președintele Trump, nici președintele Putin”, a răspuns Peskov miercuri, adăugând că „eficacitatea necesită pregătire”.

De ce a refuzat Trump să-și mai „piardă timpul” cu Putin la Budapesta

Un oficial de la Casa Albă a anunțat, marți, că nu există niciun plan concret pentru ca Donald Trump să se vadă la o întâlnire bilaterală cu Vladimir Putin în viitorul apropiat. Anunțul vine după o discuție între Serghei Lavrov și Marco Rubio, despre care Casa Albă a susținut că a fost „productivă” dar că nu mai este nevoie de întâlnire față în față între cei doi diplomați.

„Rușii au vrut prea mult și a devenit clar pentru americani că nu se va ajunge la niciun acord pentru Trump la întâlnirea de la Budapesta”, a declarat o sursă diplomatică europeană pentru Reuters, informează publicația Moscow Times.

Donald Trump a sugerat că cel mai bun mod de a pune capăt războiului din Ucraina ar fi „împărțirea” regiunii Donbas, într-un mod care ar lăsa cea mai mare parte sub control rusesc. Potrivit relatărilor, în timpul întâlnirii de la Casa Albă, Trump l-ar fi presat pe Zelenski să renunțe la porțiuni întinse de teritoriu ucrainean.