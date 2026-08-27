La 7 zile de la incidentul de lângă Neptun Deep, Kremlinul susține că drona distrusă de Armata României era a Ucrainei

1 minut de citit Publicat la 16:57 27 Aug 2026 Modificat la 17:31 27 Aug 2026

Dronă navală în derivă lângă Neptun Deep. Foto: Antena 3 CNN

Rusia a făcut comentarii, joi, la mai bine de o săptămână de la incident, în legătură cu drona distrusă de forțele române pe 20 august în apropierea platformei Neptun Deep.

Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, a spus că drona era ucraineană.

"La Constanța, vă amintiți, a apărut ceva în mod neașteptat pentru cetățenii României. Pentru interceptarea țintei, Forțele Aeriene Române au ridicat în aer două avioane de vânătoare F-16.

Unul dintre ele a detectat o dronă maritimă ucraineană și a distrus-o cu focul tunului de la bord.

Voi repeta încă o dată: nu este prima dată când românii se confruntă pe teritoriul lor, indiferent că este vorba despre uscat sau mare, cu obiecte periculoase provenite din Ucraina", a afirmat purtătoarea de cuvânt.

"Iată cum armele achiziționate și transmise regimului de la Kiev prin mecanismele NATO se întorc chiar împotriva Alianței", a continuat ea.

Miruță: Ucrainenii ne-au confirmat de două ori că nu e drona lor

Incidentul din 20 august a avut loc în Zona Economică Exclusivă a României.

Drona de mici dimensiuni, cu încărcătură explozibilă la bord, a fost observată de o navă comercială.

Un avion F-16 românesc a intervenit și a lovit drona, fără a o distruge complet.

Ulterior, obiectul a fost detonat de o echipă EOD a Pazei de Coastă a României.

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, spune că a primit asigurări de la partea ucraineană că drona nu aparținea forțelor armate ale Kievului.

"Ne-au răspuns un pic mai târziu, confirmând, cu certitudine, că nu este vorba de o dronă de-a lor. S-a dublat certitudinea când le-am trimis imaginile: au reconfirmat că nu e a Armatei Ucrainei", a spus Miruță, la Antena 3 CNN.