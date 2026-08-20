Drona navală care a ajuns lângă Neptun Deep nu este a Armatei Ucrainei. Miruță: „Au răspuns cu certitudine”. Reacția MAE

Dronă navală în derivă lângă Neptun Deep. Foto: Antena 3 CNN

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a anunțat joi că drona care a ajuns în apropierea platformei Neptun Deep din Marea Neagră nu este ucraineană. „Ne-au răspuns un pic mai târziu, cu certitudine, confirmând că nu este vorba de o dronă de-a lor. S-a dublat certificarea când le-am trimis imaginile, au reconfirmat că nu e a Armatei Ucrainei”, a spus Miruță, la Antena 3 CNN.

„După incidentul cu drona din Portul Constanța, la Ministerul Apărării s-a creat un canal de comunicații direct cu Armata Ucrainei. A fost folosit azi-dimineață, la 7:36. Ne-au răspuns un pic mai târziu, cu certitudine, confirmând că nu este vorba de o dronă de-a lor. S-a dublat certificarea când le-am trimis imaginile, au reconfirmat că nu e a Armatei Ucrainei. S-a luat legătura la nivel NATO pentru a coordona lovirea dronei de către Armata Română”, a afirmat Miruță.

Separat, ministrul interimar al Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a scris pe X că „s-a stabilit că nu este vorba de o navă fără pilot ucraineană”.

„Joi, 20 august, două avioane F-16 ale Forțelor Aeriene Române au fost mobilizate de urgență către locul în care a fost detectată o dronă maritimă în Zona Economică Exclusivă a României, în apropierea platformei Neptun Alpha, parte a proiectului Neptun Deep. Locația se află în zona economică exclusivă a României, la aproximativ 80 de mile marine la est de orașul Constanța. Un avion F-16 al Forțelor Aeriene Române a atacat ținta cu tunul de bord, lovind-o cu succes. Drona, care transporta explozivi, a fost ulterior distrusă complet de o echipă EOD a Pazei de Coastă a României.

Ministerul Apărării din România a anunțat că, prin canalul de consultare de urgență cu Ucraina, s-a stabilit că nu este vorba de o navă fără pilot ucraineană.

Ministerul Afacerilor Externe din România reiterează importanța deosebită a protejării infrastructurii maritime în Marea Neagră. Războiul ilegal de agresiune al Rusiei împotriva vecinului său suveran amenință securitatea generală a zonei Mării Negre, încălcând obligațiile Rusiei în temeiul dreptului internațional și al convențiilor internaționale privind Marea Neagră.

Am informat aliații NATO cu privire la incidentele de astăzi legate de drone. România și aliații vor continua să asigure protecția teritoriului aliat și a suveranității naționale în aer, pe apă și pe teritoriul nostru. Ca urmare a acestor riscuri crescânde, România și partenerii aliați din regiune și-au extins cooperarea în Marea Neagră pentru a acoperi operațiunile de deminare, precum și protecția infrastructurii maritime”, a transmis Țoiu.

On Thursday, August 20, two Romanian Air Force F-16 aircraft were scrambled towards the location where a maritime drone was spotted in Romania's Exclusive Economic Zone, near the Neptun Alpha platform, part of the Neptun Deep project. The location is in Romania’s exclusive… pic.twitter.com/qEMq3HkJPY — Toiu Oana (@oana_toiu) August 20, 2026

Joi dimineață, o dronă navală a ajuns în apropiere de platforma Neptun Deep. Două avioane F-16 au fost ridicate de la sol, însă au ratat ținta și a fost nevoie de intervenția Gărzii de Coastă pentru distrugerea ei.