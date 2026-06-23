La Dalian începe "Davosul de vară", concentrat pe inovaţie şi inteligenţă artificială. Cine participă la "întâlnirea minților"

La Dalian începe "Davosul de vară", concentrat pe inovaţie şi inteligenţă artificială.FOTO: Getty Images

Cea de-a 17-a Reuniunea Anuală a Noilor Campioni, eveniment cunoscut sub numele de "Davosul de vară", a început marţi în oraşul Dalian, din nord-estul Chinei, cu o agendă axată pe inovaţie, comerţ, inteligenţă artificială, ocuparea forţei de muncă şi tranziţia energetică.

Evenimentul, organizat de Forumul Economic Mondial (FEM) şi desfăşurat anual în China, alternativ la Dalian şi Tianjin (nord-est), va continua până joi sub tema "Inovarea la scară largă" şi va reuni peste 1.700 de reprezentanţi din mediul politic, de afaceri, academic şi media din peste 90 de ţări, potrivit organizatorilor, scrie Agerpres, care citează EFE.

Premierul chinez Li Qiang urmează să participe, miercuri, la sesiunea plenară de deschidere, unde va susţine un discurs şi se va întâlni cu lideri străini şi reprezentanţi ai comunităţii de afaceri, a anunţat luni purtătorul de cuvânt al Ministerului chinez de Externe, Guo Jiakun.



Printre participanţii anunţaţi de Beijing se numără prim-miniştrii Bangladeshului, Tarique Rahman; Guineei, Amadou Oury Bah; Kazahstanului, Olzhas Bektenov; Coreei de Sud, Kim Min-seok; Mongoliei, Uchral Nyam-Osor; şi Muntenegrului, Milojko Spaji.



Reuniunea de vară a Forumului economic mondial din acest an se concentrează pe cinci teme cheie: cum să atingem prosperitatea în mijlocul schimbărilor din comerţ şi industrie, cum să interpretăm următoarea fază economică a Chinei, cum să aplicăm tehnologia în economia reală, cum să creăm oportunităţi de angajare pentru noile generaţii şi cum să facem din tranziţia energetică o sursă de competitivitate. Reuniunea de la Dalian are loc într-un context de incertitudine economică, războiul din Orientul Mijlociu afectând pieţele energetice, tensiunile comerciale, presiunea asupra lanţurilor de aprovizionare şi o creştere slabă a productivităţii în ciuda investiţiilor record în inteligenţa artificială.



Într-un raport publicat luna aceasta, WEF a avertizat că fragmentarea comercială şi financiară costă deja economia globală între 213 şi 307 miliarde de dolari anual şi că, dacă se adânceşte, ar putea duce la pierderi de până la 6.900 miliarde de dolari, echivalentul a 6,4% din PIB-ul global. De asemenea, organizaţia a menţionat că războaiele tarifare şi alte tensiuni adaugă între 0,2 şi 0,3 puncte procentuale la inflaţia globală, cu efecte care nu se limitează la China şi Statele Unite, ci ajung şi la Uniunea Europeană, Canada, Japonia şi Coreea de Sud. Potrivit WEF, pieţele emergente ar putea suferi un impact mai mare, cu pierderi echivalente cu 10,7% din PIB-ul lor, comparativ cu media globală de 6,4%.



În cazul Chinei, forumul de la Dalian va examina tranziţia ţării către aşa-numitele "noi forţe productive de calitate", o strategie axată pe sectoare precum producţia de energie curată, semiconductorii şi biotehnologia, în timp ce persistă provocări precum criza locuinţelor şi îmbătrânirea demografică.



Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe, Guo Jiakun, a declarat luni că Beijingul doreşte să colaboreze cu participanţii pentru a "promova dialogul şi cooperarea" şi a contribui la creşterea economică globală, într-un context de tensiuni comerciale între China şi mai multe ţări occidentale.