Drama familiei despărțite de copii. Luați de stat în Suedia, părinții fac apel la Președintele Nicușor Dan: „Ei n-au pe nimeni”

Bianca şi Daniel Samson, părinţii celor două surori care trăiesc departe de familia lor, în Suedia. Sursa colaj foto: captură video Antena 3 CNN

Familia Samson își strigă durerea, în încercarea de a-și recupera cele două fete luate de stat în Suedia. După 3 ani de încercări eşuate pe toate căile de a-şi recupera fetele s-au întors cu restul copiilor înapoi în România de teama de a nu-i pierde și pe ceilalți. Fetele au fost separate, la sute de kilometri distanţă una de alta şi date în plasament. În Suedia. De la o familie la alta. La nişte străini. Iar sistemul a făcut şi face orice de aproape 4 ani ca fetele să uite cine sunt.

„Primele 6 luni au fost foarte grele. Extrem de grele. Fiecare avea obieciul lor, camera lor, obiectele lor. Toate sunt în Suedia. Le-aş spune că le îmbrăţişez cu dor, că-mi este foarte dor de ele, că mami cu tati mereu le au în inimă, şi în suflet. Să fie puternice, aşa cum mereu le-am sfătuit. ”, spune Bianca Samson, mama fetițelor.

Familia nu le-a mai văzut din decembrie 2025. În decembrie anul trecut au îmbrățișat-o ultima dată pe Tiana, iar pe Sara nu au mai văzut-o din luna lui octombrie. Potrivit familiei, acestora le-a fost interzis accesul la limba română și au început deja să uite limba.

„Mami noi când vorbim digital nu ne dau voie în română. Şi zic eu care-i motivul? Ca să înţeleagă şi ei. Dar există translator. Dar nu vor. Ăsta e un motiv viclean ca să uite”, spune mama fetelor.

Bianca şi Daniel Samson mai au 5 copii. După 3 ani de încercări eşuate pe toate căile de a-şi recupera fetele s-au întors cu restul copiilor înapoi în România. Cel mai mic are un an şi 5 luni.

„N-am mai fost din decembrie pentru că un procuror a decis să redeschidă cazul inchis acum 3 ani şi jumătate din lipsă de probe şi felul în care face ancheta este mai degrabă spre intimidare”, spune tatăl fetelor.

Parchetul General din România a deschis săptămâna trecută o anchetă. Dosarul a fost înregistrat şi dat la un procuror. Se vine cu acuzaţii grave, de tortură, înlesnirea sinuciderii, rele tratamente aplicate minorului, răpire. „Sunt acuzaţii grave, serioase şi uşor probabile”, spune tatăl fetelor.

Familia Samson trăieşte cu sufletul în două lumi.

„Nu ştiu dacă înţelegeţi să fii fericit în timp ce plângi. Şi seara este foarte greu pentru că nu ai cum să nu adormi cu gândul la copiii tăi! Oare au mai avut o tentativă de suicid? Au fost 7-8. Atunci când te trezesti ți se încarca informațiile în sistem și te lovesc ca trenul. Îţi vine să nu te mai ridici din pat. Dar copiii tăi se bazează pe tine. Ei n-au pe nimeni. Se bazează pe tine”, explică Bianca Samson.

De la Washington la Stockholm, de la Brisbane la Copenhaga, până la Dublin, mii de români şi nu numai au protestat pentru reunirea familiei şi eliberarea fetelor. Daniel şi Bianca Samson îi roagă pe Nicuşor Dan şi Mirabela Grădinaru să se uite la Sara şi la Tiana cu gândul la proprii lor copii.

„Am încredere că simte ceea ce simt eu la un nivel de mamă. Mi-aş dori măcar câteva secunde să simtă ce simt eu. Transmitem preşedintelui Nicuşor Dan, vă rugăm, prin funcţia pe care o aveţi, vă rugăm interveniţi! Sunt cetăţeni români! Exclusiv! Sunt fete crescute cu valori creştine. Vă rugăm frumos! Faceţi ce vă stă în putinţă să aduceţi fetele acasă”, spun părintii fetelor.