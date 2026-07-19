Ramzan Kadîrov cere Rusiei să atace ţările NATO care ajută Ucraina şi ameninţă: "Când vor auzi vuietul unui Kalașnikov, vor înțelege"

Kadîrov cere Rusiei să atace ţările NATO care ajută Ucraina. Foto: Profimedia Images

Rusia ar trebui să lanseze o operațiune militară împotriva țărilor NATO care furnizează arme, transmit informații și oferă alt tip de sprijin Ucrainei, a declarat liderul cecen Ramzan Kadîrov. „Dacă ei înșiși încă nu pot înțelege că Rusia nu va sta cu răbdare și nu va privi tot ce se întâmplă, atunci e timpul să le îndese totul pe gâtul lor josnic de NATO. De îndată ce vor mirosi TNT, de îndată ce vor auzi vuietul unui Kalașnikov și clinchetul unui T-90, vor înțelege și vor afla adevărul. E timpul să deschidem focul și asta e tot!”, a postat Kadîrov pe Telegram, preluat de Moscow Times.

Potrivit acestuia, Rusia „desfășoară în prezent operațiuni de luptă blânde”, iar această abordare trebuie să se schimbe, deoarece țările NATO înțeleg „doar limbajul forței”.

"De îndată ce vom elibera frânele mașinii noastre de război, de îndată ce pietrele noastre de moară vor începe să-și macine oasele, toți liderii occidentali se vor alinia pentru a-și exprima scuzele profunde”, a spus Kadîrov. El a adăugat că unitățile forțelor speciale cecene sunt gata să se miște în orice direcție ordonată de Vladimir Putin și „ard literalmente de dorința de a executa ordine de cea mai mare complexitate”, astfel încât pământul „să ardă sub picioarele dușmanilor Rusiei”.

Ucraina primeşte ajutor militar de 70 de miliarde de euro

La summitul din iulie de la Ankara, țările NATO s-au angajat să ofere Ucrainei 70 de miliarde de euro în ajutor militar în 2026 și cel puțin aceeași sumă în 2027. Declarația comună finală a Alianței a subliniat contribuția Ucrainei la securitatea transatlantică, iar aliații și-au reafirmat „sprijinul neclintit” pentru țară în apărarea libertății, suveranității și integrității sale teritoriale.

În același timp, președintele american Donald Trump a anunțat că Washingtonul va transfera tehnologie către Kiev pentru producția de sisteme de apărare aeriană Patriot, capabile să intercepteze rachete balistice. Surse din Financial Times au susținut că americanii furnizau, de asemenea, Forțelor Armate Ucrainene informații pentru atacuri asupra rafinăriilor de petrol rusești. Trump însuși a spus că astfel de atacuri ar putea grăbi sfârșitul războiului.

Conform Institutului Kiel pentru Economia Mondială, de la începutul invaziei rusești din 2022 până în ianuarie 2026, Statele Unite au alocat aproximativ 114,6 miliarde de euro în ajutor Ucrainei, în timp ce țările europene au alocat aproximativ 270 de miliarde de euro.