Lege istorică adoptată în UK: Toate persoanele născute după 1 ianuarie 2009 vor avea interdicție totală la fumat sau vapat

Parlamentul de la Londra a adoptat o lege prin care toate persoanele născute după 1 ianuarie 2009 vor avea interdicție la fumat sau vapat. Legea, menită a crea o „generație întreagă de nefumători”, a fost adoptată atât în Camera Comunelor, cât și în Camera Lorzilor din Parlamentul Regatului Unit, informează BBC.

„E un proiect de lege de cotitură, care va crea o întreagă generație de nefumători. Este, de fapt, cea mai importantă intervenție de sănătate publică asupra unei generații și îi pot asigura pe onorabilii membri ai Parlamentului, că va salva vieți”, a declarat ministra Sănătății, Baroness Merron.

Practic, actualii copii și adolescenți cu vârste de sub 17 ani nu vor mai putea, în întreaga lor viață, să cumpere țigări, conform Legii Tutunului și a Dispozitivelor de Vapat, adoptată în parlamentul britanic.

După ce legea va fi promulgată de Regele Charles al III-lea, guvernul britanic va deține apoi puteri sporite în privința reglementării produselor de tutun, de vapat și pe bază de nicotină - inclusiv tipul de arome sau felul în care aceste produse vor fi ambalate.

Actul normativ face parte, conform BBC, dintr-o serie de măsuri prin care autoritățile britanice urmăresc să reducă efectele fumatului, care, în Regatul Unit, reperzintă principala cauză de decese și probleme de sănătate care, altminteri, ar putea fi evitate, dacă acest obicei ar fi interzis.

Legea extinde restricțiile deja existente: vapatul va fi, de pildă, interzis și în mașinile în care se află copii, în locurile de joacă și în perimetrul exterior din jurul școlilor.

Vapatul va fi totuși permis în afara spitalelor - legiuitorii au considerat că vin astfel în sprijinul celor care „încearcă să renunțe” și care vin la spital pentru a urma un tratament.

Fumatul și vapatul va fi permis în exteriorul pub-urilor sau spații exterioare din domeniul privat sau plaje.

De asemenea, oamenii pot fuma sau vapa, în continuare, în propriile lor case.

„Legea va deranja mulți oameni din industria tutunului”, a declarat Lordul Naseby, membru în parlamentul britanic din partea Partidului Conservator. „Ce avem noi cu adevărat nevoie este să înțelegem cum ajung oamenii educați să nu fumeze”.