Decizie capitală după ce a fost prins un lider al bandei de macaci care ataca oameni, în Japonia

Este vorba despre un mascul de aproximativ patru ani, cu o înălțime de o jumătate de metru.

Maimuța a fost găsită marți seara pe terenul unui liceu de către vânători însărcinați cu această misiune.

Macacul a fost tranchilizat și, ulterior, eutanasiat, după ce a fost identificat drept unul dintre animalele responsabile pentru atacuri.

Bilanțul victimelor făcute de macaci la Yamaguchi numără aproximativ 50 de oameni răniți, cei mai mulți dintre aceștia prezentând mușcături și zgârieturi ușoare.

Autoritățile sunt pe urmele acestor primate de la începutul seriei de atacuri asupra copiilor și adulților din oraș, în urmă cu trei săptămâni.

Incidentele de acest tip sunt în continuare raportate de cetățeni, în timp ce căutarea altor membri ai bandei de macaci continuă.

Macaque attacks in Yamaguchi on the news this morning pic.twitter.com/NxXgcfNyPW