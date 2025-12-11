Lidera opoziției din Venezuela, apariție surpriză la Oslo, după ce a stat ascunsă luni de zile. Machado a ieșit din țară deghizată

Ana Corina Sosa, fiica Maríei Corina Machado, a acceptat în numele mamei sale Premiul Nobel pentru Pace. FOTO: Hepta

Lidera opoziției venezuelene, María Corina Machado, care a stat ascunsă timp de luni de zile, a declarat pentru BBC că știe „exact riscurile” pe care și le asumă călătorind în Norvegia pentru a-și ridica Premiul Nobel pentru Pace. Machado a apărut la Oslo în toiul nopții și a salutat de la balconul unui hotel. A fost prima dată când a fost văzută în public după luna ianuarie.

Ea a făcut călătoria pe ascuns, în ciuda unei interdicții de a părăsi țara și a amenințării guvernului venezuelean că va fi declarată fugară dacă va face acest drum.

Într-un moment încărcat de emoție, Machado le-a făcut cu mâna susținătorilor care se adunaseră în fața Grand Hotel din capitala norvegiană și a cântat împreună cu ei. Spre încântarea lor, a coborât apoi în stradă și i-a salutat personal, trecând peste barierele de securitate pentru a se apropia de oameni.

Maria Corina tuvo un brief diplomatico, casi no dormira hoy (jueves alla), en horas tiene una agenda con medios internacionales. Sale a relucir protocolos de seguridad y medicos pero ha abrazado a su familia y a la diaspora venezolana, pero hoy Machado es la lliberadora no solo… pic.twitter.com/4U2ZbqxLDF — Pasquini (@pasquinicarlos) December 11, 2025

„Maria!” „Maria!”, strigau aceștia, ridicându-și telefoanele pentru a surprinde momentul istoric.

Miercuri, fiica ei, Ana Corina Sosa, a acceptat în numele mamei sale Premiul Nobel pentru Pace. Institutul Nobel i-a acordat anul acesta premiul lui Machado pentru „lupta ei de a obține o tranziție justă și pașnică de la dictatură la democrație” în Venezuela.

Machado nu își mai văzuse copiii de aproximativ doi ani, după ce îi trimisese în afara Venezuelei pentru siguranța lor.

Într-un interviu acordat BBC, după apariția la balcon, Machado a spus că a ratat ceremoniile lor de absolvire și nunțile fiicei și ale unuia dintre fii.

„De mai bine de 16 luni nu am putut să îmbrățișez sau să ating pe nimeni”, a povestit ea în interviu. „Dintr-odată, în doar câteva ore, am putut să văd oamenii pe care îi iubesc cel mai mult, să-i ating, să plângem și să ne rugăm împreună.”

În timpul interviului, Machado purta la gât mai multe rozarii, despre care a spus că i-au fost dăruite de oamenii adunați în fața hotelului.

Machado a denunțat de mult timp guvernul președintelui Nicolás Maduro drept „criminal” și i-a îndemnat pe venezueleni să se unească pentru a-l înlătura de la putere. Ea este de ani buni una dintre cele mai respectate voci ale opoziției din țară, dar i s-a interzis să candideze la alegerile prezidențiale de anul trecut, în urma cărora Maduro a obținut un al treilea mandat de șase ani. Multe state consideră că regimul său este ilegitim.

Luna trecută, procurorul general al Venezuelei a anunțat că Machado va fi considerată fugară dacă va călători în Norvegia pentru a-și ridica premiul, afirmând că aceasta este acuzată de „acte de conspirație, incitare la ură și terorism”.

Detaliile călătoriei ei din Venezuela până în Norvegia au fost atât de bine ținute la secret, încât nici măcar Institutul Nobel nu știa unde se află sau dacă va ajunge la timp la Oslo pentru ceremonia de decernare. Jorgen Watne Frydnes, președintele Comitetului Nobel norvegian, a descris călătoria ei drept „o situație de pericol extrem”. Stând lângă ea în timpul interviului pentru BBC, Frydnes a spus că momentul este unul „emoționant” pentru el. „Să vă avem aici, la mijlocul nopții, este incredibil”, a spus el. „E greu de descris ce înseamnă asta pentru Comitetul Nobel și pentru noi toți.”

Cum a reușit să iasă din Venezuela

Wall Street Journal relatează că, pentru a scăpa din Venezuela, Machado s-a deghizat, a reușit să treacă de 10 puncte de control militare fără să fie prinsă și a părăsit țara cu o mică barcă de pescuit din lemn, dintr-un sat pescăresc de coastă.

Planul a fost pus la punct timp de două luni, scrie publicația, citând o persoană apropiată operațiunii. Machado a fost ajutată de o rețea venezueleană care îi sprijină pe cei ce fug din țară. SUA au fost, de asemenea, implicate, potrivit aceluiași articol, dar nu este clar în ce măsură.

Machado nu a oferit însă detalii despre călătoria ei atunci când a fost întrebată de BBC. „Ei (guvernul venezuelean – n.r.) spun că sunt teroristă și că trebuie să fiu închisă pentru tot restul vieții și mă caută”, a spus ea. „Așa că să pleci astăzi din Venezuela, în aceste condiții, este foarte, foarte periculos. „Vreau doar să spun astăzi că sunt aici pentru că mulți bărbați și multe femei și-au riscat viețile pentru ca eu să ajung la Oslo.”

Au existat numeroase speculații cu privire la faptul dacă Machado va putea sau nu să se întoarcă în siguranță în Venezuela. „Desigur că mă întorc”, a spus ea pentru BBC. „Știu exact ce riscuri îmi asum.” „Voi fi în locul în care sunt cea mai utilă pentru cauza noastră”, a continuat ea. „Până de curând, locul în care credeam că trebuie să fiu era Venezuela; locul în care cred că trebuie să fiu astăzi, în numele cauzei noastre, este Oslo.”

După anunțarea câștigării Premiului pentru Pace, Machado l-a lăudat pe președintele american Donald Trump, care și-a exprimat public dorința pentru a primi Premiul Nobel pentru Pace și se află într-o tensiune militară continuă cu Venezuela. Miercuri, acesta a anunțat că armata americană a confiscat un petrolier în largul coastelor Venezuelei, o escaladare puternică a campaniei de presiune pe care Washingtonul o exercită asupra guvernului lui Nicolás Maduro. Administrația Trump susține că nava se afla sub sancțiuni și făcea parte dintr-o „rețea ilicită de transport de petrol care sprijină organizații teroriste străine”. Guvernul venezuelean a acuzat Statele Unite de furt și piraterie.