Lidera Opoziției din Venezuela, amenințată. María Machado va fi considerată "fugară" dacă se duce să-și ia Nobelul pentru Pace

1 minut de citit Publicat la 09:05 21 Noi 2025 Modificat la 09:27 21 Noi 2025

María Corina Machado, laureata Premiului Nobel pentru Pace 2025. Sursa foto: Getty Images

Procurorul general al Venezuelei, Tarek William Saab, a declarat joi pentru AFP că laureata Premiului Nobel pentru Pace şi lideră a opoziţiei, María Corina Machado, va fi considerată "fugară" dacă va părăsi ţara pentru a-și ridica trofeul, potrivit Agerpres. Machado intenţionează să îşi ridice trofeul la începutul lunii viitoare.

María Corina Machado, care afirmă că se ascunde în Venezuela, şi-a exprimat intenţia de a călători la Oslo, în Norvegia, pentru a primi Premiul Nobel pe 10 decembrie. În urmă cu o lună, cei din cadrul Comitetului Nobel au făcut publică înregistrarea cu momentul în care Machado a fost anunțată telefonic că este laureata Premiului Nobel pentru Pace 2025.

"Aflându-se în afara Venezuelei şi fiind subiectul a numeroase anchete penale, este considerată fugară", a declarat procurorul general, Tarek William Saab, adăugând că María Corina Machado este acuzată de justiţia venezueleană de "conspiraţie, incitare la ură şi terorism".

De asemenea, Tarek William Saab a indicat că "peste 100 de mercenari", de "peste 30 de naţionalităţi diferite" şi "având legături cu CIA", sunt urmăriţi penal de către procuratura venezueleană.

Caracasul a anunţat la sfârşitul lunii octombrie că a destructurat o "celulă criminală" având legătură cu CIA, care ar fi încercat să atace nava americană USS Gravely, ancorată în Trinidad şi Tobago, cu scopul de a incrimina Venezuela, potrivit ministrului de externe Yvan Gil.

Washingtonul a mobilizat o flotă, inclusiv cel mai mare portavion din lume, în Caraibe şi Pacific, oficial pentru a lupta împotriva traficului de droguri, o desfăşurare pe care preşedintele venezuelean Nicolás Maduro o consideră o operaţiune vizând "impunerea unei schimbări de regim" la Caracas.

Donald Trump a declarat luni că va discuta "la un moment dat" cu omologul său venezuelean care a spus că este gata să se întâlnească "faţă în faţă" cu preşedintele Statelor Unite.

Maria Corina Machado, 58 de ani, lidera opoziţiei venezuelene, afirmă că Nicolás Maduro a furat alegerile din iulie 2024 care i-au acordat al treilea mandat de şase ani.

Statele Unite şi o mare parte a comunităţii internaţionale nu au recunoscut rezultatele.

Într-un interviu prin videoconferinţă acordat AFP la mijlocul lui octombrie, Machado s-a declarat convinsă că preşedintele Maduro "va părăsi puterea cu sau fără negocieri".