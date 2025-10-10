Momentul emoționant în care Maria Corina Machado e anunțată că a câștigat Premiul Nobel pentru Pace: „Dumnezeule!”

Maria Corina Machado a câştigat vineri Premiul Nobel pentru Pace 2025 / sursă foto: Getty Images

Comitetul Nobel a făcut publică înregistrarea cu momentul în care Maria Corina Machado, lidera opoziției din Venezuela, este anunțată telefonic că este laureata Premiului Nobel pentru Pace 2025.

Lidera opoziţiei din Venezuela, Maria Corina Machado, a câştigat vineri Premiul Nobel pentru Pace 2025.

Ea a câştigat „pentru activitatea ei neobosită de promovare a drepturilor democratice ale poporului venezuelean şi pentru lupta sa de a realiza o tranziţie justă şi paşnică de la dictatură de la democraţie”, a precizat Comitetul Nobel norvegian în anunţul său.

Ulterior, la scurt timp, Comitetul a făcut publică înregistrarea cu momentul în care Maria Corina Machado este anunțată că i se acordă Premiul Nobel pentru Pace 2025.

Discuția integrală

Maria Corina Machado: „Bună ziua.”

Kristian Berg Harpviken: „Vorbesc cu Maria Corina Machado?”

Maria Corina Machado: „Da. Eu sunt.”

Kristian Berg Harpviken: „Numele meu este Kristian Berg Harpviken, sunt secretarul Comitetului Nobel din Oslo, și vă sun să vă anunț că, în câteva momente, se va anunța aici, la Institutul Nobel, că vi se va acorda Premiul Nobel pentru Pace 2025.”

Maria Corina Machado: „O, Doamne!”

Kristian Berg Harpviken: „Felicitări, Maria!”

Maria Corina Machado: „Vai, Doamne, Dumnezeule, am rămas fără cuvinte! Vă mulțumesc foarte mult. Sper că înțelegeți că aceasta este o mișcare, o realizare a întregii societăți. Eu sunt o singură persoană, nu merit asta.”

Kristian Berg Harpviken: „Cred că atât dumneavoastră, cât și mișcarea meritați acest premiu. Sunt sigur că este o surpriză și îmi cer scuze că v-am trezit în miezul nopții ca să vă anunț asta. Nu avem mult timp, vom face anunțul oficial în doar câteva minute, dar vreau să citez din anunțul pe care îl vom face în curând: Primiți premiul pentru munca neobosită de promovare a drepturilor democratice ale poporului venezuelean și pentru lupta de a obține o tranziție justă și pașnică de la dictatură la democrație.”

Maria Corina Machado: „Sunt onorată și foarte recunoscătoare. Încă nu am reușit. Muncim mult pentru asta, dar sunt sigură că vom reuși. Este cea mai mare recunoaștere pentru poporul nostru. Vă mulțumesc foarte mult!”

Comitetul Nobel a decis să se axeze pe Venezuela la acest moment, într-un an dominat de declaraţiile publice repetate ale preşedintelui american Donald că el merită Premiul Nobel pentru Pace, comentează Reuters.

De asemenea, Casa Albă a reacționat după ce Donald Trump nu a câștigat Premiul Nobel pentru Pace 2025.

Steven Cheung, directorul de comunicare, a transmis că politica a fost pusă deasupra păcii prin această decizie.

„Preşedintele Trump va continua să încheie acorduri de pace, să pună capăt războaielor şi să salveze vieţi. Are o inimă umanitară şi nu va exista niciodată cineva ca el, care să poată muta munţii cu forţa voinţei sale”, a declarat purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Steven Cheung, într-o postare pe X.

„Comitetul Nobel a dovedit că pune politica înaintea păcii”, a mai adăugat el.