Reacție nervoasă a Casei Albe după ce Donald Trump nu a primit Nobelul pentru Pace. Ce acuzații i se aduc Comitetului de la Oslo

1 minut de citit Publicat la 15:13 10 Oct 2025 Modificat la 15:17 10 Oct 2025

Donald Trump nu a câștigat Premiul Nobel pentru Pace / sursă foto: Getty Images

Casa Albă a avut vineri prima reacție, după ce Maria Corina Machado, lidera opoziției din Venezuela, a câștigat Premiul Nobel pentru Pace. Steven Cheung, directorul de comunicare, a transmis că politica a fost pusă deasupra păcii prin această decizie.

„Preşedintele Trump va continua să încheie acorduri de pace, să pună capăt războaielor şi să salveze vieţi. Are o inimă umanitară şi nu va exista niciodată cineva ca el, care să poată muta munţii cu forţa voinţei sale”, a declarat purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Steven Cheung, într-o postare pe X.

El a acuzat Comitetul Nobel că a pus „politica înaintea păcii”.

„Comitetul Nobel a dovedit că pune politica înaintea păcii”, a mai adăugat el.

President Trump will continue making peace deals, ending wars, and saving lives.



He has the heart of a humanitarian, and there will never be anyone like him who can move mountains with the sheer force of his will.



The Nobel Committee proved they place politics over peace. https://t.co/dwCEWjE0GE — Steven Cheung (@StevenCheung47) October 10, 2025

Donald Trump a declarat de mai multe ori că merită Premiul Nobel pentru Pace.

Născută încă în timpul primului său mandat, obsesia lui Trump pentru acest premiu nu a făcut decât să sporească de la revenirea sa la putere.

„Toată lumea spune că ar trebui să primesc Premiul Nobel”, a declarat, miercuri, preşedintele american de la tribuna Adunării Generale a Naţiunilor Unite.

Cu toate acestea, experţii au estimat de la început că preşedintele american îşi exagerează rolul, dacă nu chiar îl inventează.

Astfel, vineri, lidera opoziţiei din Venezuela, Maria Corina Machado, a câştigat Premiul Nobel pentru Pace pe anul 2025.

Ea a câştigat "pentru activitatea ei neobosită de promovare a drepturilor democratice ale poporului venezuelean şi pentru lupta sa de a realiza o tranziţie justă şi paşnică de la dictatură de la democraţie", a precizat Comitetul Nobel norvegian în anunţul său.



Comitetul Nobel a decis să se axeze pe Venezuela la acest moment, într-un an dominat de declaraţiile publice repetate ale preşedintelui american Donald că el merită Premiul Nobel pentru Pace, comentează Reuters.