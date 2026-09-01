Liderii UE au reușit să îl scoată pe ministrul lui Putin din fotografia de familie la G20. Apariția lui Siluanov a provocat furie

Apariția lui Anton Siluanov la reuniunea G20 a provocat furia UE

Uniunea Europeană a declarat marți că prezența ministrului de finanțe rus la reuniunea G20 organizată de SUA este nepotrivită, subliniind că nu este ''deloc momentul pentru normalizarea'' relațiilor cu Moscova, relatează AFP, citată de Agerpres. Europenii au obținut luni ca Siluanov să fie exclus de la tradiționala fotografie de familie.



Pentru Uniunea Europeană, ''nu este momentul de a normaliza Rusia sau prezența Rusiei la acest tip de reuniuni'', a declarat comisarul european pentru economie și productivitate, Valdis Dombrovskis, aflat la reuniunea miniștrilor de finanțe din G20 ce are loc la Asheville, în statul american Carolina de Nord.



''Personal, întotdeauna mi-a fost greu să discut despre subiecte sensibile cu reprezentanți ai regimurilor care poartă un război și ucid în fiecare zi civili'', a adăugat Dombrovskis, referindu-se la războiul lansat de Rusia contra Ucrainei.



Comisarul european a ținut o conferință de presă chiar înaintea reluării discuțiilor din ultima zi a reuniunii G20 din SUA.

Spre iritarea reprezentanților țărilor europene, la summitul G20 organizat în SUA a fost invitat și ministrul rus de Finanțe. Prezența lui Anton Siluanov nu a fost făcută publică înainte ca acesta să apară în mijlocul altor delegați la evenimentul din Carolina de Nord. Furios, ministrul german de Finanțe și vicecancelarul Lars Klingbeil și-a reiterat susținerea pentru Ucraina și a cerut ca omologul său rus să fie exclus de la „fotografia de familie”, relatează Agerpres.

Gazda evenimentului, secretarul american al Trezoreriei, Scott Bessent, s-a întreținut separat cu ministrul rus în cursul dimineții, a anunțat departamentul său. SUA, care s-au apropiat de Moscova de la revenirea la putere a lui Donald Trump, prezidează în acest an reuniunea celor mai mari economii mondiale. Moscova făcea parte din G-20, dar a fost exclusă în mare parte după invadarea Ucrainei în 2022.

În timpul conferinței sale de presă, Valdis Dombrovskis a anunțat că a făcut ''presiuni'' asupra miniștrilor de finanțe pentru a-și spori ajutorul financiar pentru Ucraina.