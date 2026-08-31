Surpriză la summitul G20 din SUA: a fost invitat și ministrul rus al Finanțelor. Ce a cerut vicecancelarul Germaniei

Participarea lui Anton Siluanov nu a fost făcută publică înainte ca acesta să apară în mijlocul altor delegați la summitul G-20 de la Asheville (Carolina de Nord). Foto: Getty Images

Spre iritarea reprezentanților țărilor europene, la summitul G20 organizat în SUA a fost invitat și ministrul rus de Finanțe. Prezența lui Anton Siluanov nu a fost făcută publică înainte ca acesta să apară în mijlocul altor delegați la evenimentul din Carolina de Nord. Furios, ministrul german de Finanțe și vicecancelarul Lars Klingbeil și-a reiterat susținerea pentru Ucraina și a cerut ca omologul său rus să fie exclus de la „fotografia de familie”, relatează Agerpres.

Gazda evenimentului, secretarul american al Trezoreriei, Scott Bessent, s-a întreținut separat cu ministrul rus în cursul dimineții, a anunțat departamentul său.

Scott Bessent a pledat, pe lângă omologul său, pentru planul în 28 de puncte al președintelui american Donald Trump în vederea încheierii războiului cu Ucraina, potrivit aceleiași surse, confirmând o informație a unui jurnalist de la Fox Business.

SUA, care s-au apropiat de Moscova de la revenirea la putere a lui Donald Trump, prezidează în acest an reuniunea celor mai mari economii mondiale. Moscova făcea parte din G-20, dar a fost exclusă în mare parte după invadarea Ucrainei în 2022.

Apariția ministrului rus l-a iritat pe germanul Lars Klingbeil. La finalul reuniunii de astăzi, acesta a declarat: „i-am spus foarte clar că guvernul rus trebuie să pună capăt acestui război (...), că noi susținem fără ambiguitate Ucraina”.

El a explicat că a cerut și a obținut, împreună cu alte țări europene, ca Anton Siluanov să fie exclus de la „fotografia de familie” a participanților la summitul G-20, programată marți.

Considerat în mare parte favorabil Moscovei, planul lui Donald Trump prevede în special ca Ucraina să cedeze teritorii, inclusiv o parte încă sub controlul său, dar oferă garanții de securitate occidentală Kievului pentru a evita orice nou atac rus.