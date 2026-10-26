Liz Truss susține că britanicii ar fi ajuns pe Marte până în 2040 dacă ea ar fi rămas prim-ministru

1 minut de citit Publicat la 20:27 26 Oct 2026 Modificat la 20:27 26 Oct 2026

Liz Truss susține că Regatul Unit ar fi reușit să organizeze misiuni de succes pe Marte în numai câțiva ani, dacă mandatul său la șefia guvernului britanic nu s-ar fi încheiat după doar 49 de zile, relatează Politico.

Afirmația apare în noua carte a fostei prim-ministre britanice, „Bank Job”, publicată luni, în care aceasta promite să explice „cum Banca Angliei a destabilizat piața obligațiunilor și a provocat căderea guvernului”, după ce mini-bugetul prezentat de Truss în 2022 a declanșat turbulențe pe piețele financiare.

În ultimul capitol, cartea descrie în detaliu cum crede Truss că ar fi arătat viața în 2040 dacă politicile sale ar fi avut timp să producă efecte.

„Mai multe misiuni către Marte au fost deja lansate de la cosmodromul britanic”, își imaginează Truss în carte.

Fosta prim-ministră prezintă și câteva aspirații politice mai apropiate de realitate.

Ea își imaginează un an 2040 în care „în Marea Britanie nu mai există nicio lege a Uniunii Europene”, a fost instituit „un regim de reglementare permisiv pentru inteligența artificială”, iar scăderea puternică a costurilor energiei și accelerarea procedurilor de autorizare a proiectelor au contribuit la transformarea Regatului Unit într-un lider în domeniul AI.

„Bitcoin a beneficiat de un regim fiscal corespunzător statutului său de formă de monedă utilizată în scopuri comerciale”, își imaginează ea. „Nu a fost introdusă nicio monedă digitală emisă de banca centrală”.

După ce a părăsit funcția în urma unei revolte în propriul partid, Truss a respins acuzațiile potrivit cărora deciziile sale economice, printre care un program masiv de sprijin pentru plata facturilor la energie și reduceri de taxe finanțate prin noi împrumuturi, ar fi fost responsabile pentru prăbușirea lirei sterline.

În schimb, ea a dat vina pe banca centrală, Trezorerie și Oficiul pentru Responsabilitate Bugetară (OBR), organismul independent de supraveghere fiscală, acuzându-le că au acționat împotriva sa.

Noua sa carte critică direct Banca Angliei, care propusese vânzarea unor obligațiuni guvernamentale britanice în valoare de 80 de miliarde de lire sterline înainte de prezentarea mini-bugetului, deși, ulterior, a amânat operațiunea din cauza turbulențelor de pe piețele financiare.

Truss și-a pierdut mandatul din Camera Comunelor la alegerile din 2024, iar de atunci s-a implicat în lansarea în Marea Britanie a Conferinței pentru Acțiune Politică Conservatoare (CPAC).