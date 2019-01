Lobby-stul Roger Stone a fost arestat de FBI. Casa Albă neagă că acesta ar avea vreo legătură cu Donald Trump

Inculparea de către procurorul special Robert Mueller a lui Roger Stone, un vechi colaborator al lui Donald Trump, în ancheta referitoare la Rusia, nu are nicio legătură cu preşedintele american sau cu Casa Albă, a declarat vineri purtătoarea de cuvânt a lui Trump, Sarah Sanders, transmite Reuters.



'Acuzaţiile aduse împotriva dlui Stone nu au nimic de-a face cu preşedintele, nu au nimic de-a face cu Casa Albă', a afirmat purtătoarea de cuvânt într-un interviu la CNN. 'Preşedintele nu a făcut nimic greşit', a insistat ea.



Roger Stone, fost consilier neoficial al lui Donald Trump în campania prezidenţială, a fost arestat vineri şi inculpat în ancheta privind posibila complicitate între echipa de campanie prezidenţială a magnatului şi Rusia.



Stone, în vârstă de 66 de ani, a fost arestat la Fort Lauderdale, statul american Florida, înainte de răsăritul zorilor, de o echipă puternică înarmată a FBI şi urmează să compară în faţa unui tribunal federal la ora 16.00 GMT.



Roger Stone, un prieten vechi al lui Trump, a fost inculpat de procurorul special Robert Mueller pentru şapte capete de acuzare, printre care fals în declaraţii, încercare de influenţare a unor martori şi obstrucţionarea unei proceduri oficiale.



Potrivit documentelor judiciare, acuzaţiile au legătură cu un incident de atac informatic care a vizat Comitetul Naţional Democrat pentru date cu privire la campania prezidenţială a lui Hillary Clinton.



Actul de inculpare arată că Stone, care a fost audiat anterior de procurorul special, a minţit în legătură cu ceea ce ştia despre incident şi a încercat să determine alte persoane să-şi modifice mărturiile.



Conform procurorilor, Stone 'a trimis şi primit numeroase emailuri şi SMS-uri în timpul campaniei din 2016, în care discuta despre Organizaţia 1, şeful ei şi deţinerea de către aceasta a unor emailuri piratate'.



'Organizaţia 1' nu este specificată în documentele judiciare, dar se potriveşte descrierii WikiLeaks, site-ul dedicat publicării de informaţii secrete şi clasificate provenite de la surse anonime.



Stone se mai afla în posesia multora din aceste mesaje atunci când a depus mărturie mincinoasă în legătură cu ele, spun procurorii.



De asemenea, Stone a vorbit cu responsabili ai echipei de campanie a lui Trump despre organizaţie şi 'informaţiile pe care le-ar fi putut avea şi care ar fi fost dăunătoare pentru campania lui (Hillary) Clinton'. În plus, el a fost 'contactat de responsabili ai campaniei lui Trump pentru a întreba despre publicări viitoare' de către organizaţie, afirmă documentul procurorilor.



Anunţul de vineri pune capăt mai multor luni de speculaţii privind inculparea lui Stone în cadrul anchetei conduse de procurorul special în legătură cu presupusa ingerinţă a Rusiei în favoarea lui Donald Trump în campania din 2016.



'Inculparea nu a fost neaşteptată, dar este totuşi semnificativă, pentru că indică spre o coordonare între Campania Trump şi WikiLeaks', a comentat Barbara McQuade, fost procuror federal în Michigan.



Roger Stone se descrie drept 'agent provocator' al dreptei americane şi este un veteran republican în politica de la Washington şi New York. El poartă pe spate un tatuaj cu chipul fostului preşedinte Richard Nixon, cu a cărui campanie din 1972 şi-a început cariera politică.



Potrivit documentelor judiciare, Stone l-a numit pe un asociat de-al său 'şobolan', i-a ameninţat câinele şi a invocat filmele cu Mafia din seria 'Naşul' pentru a-l determina să nu depună mărturie în ancheta condusă de Mueller. 'Eşti un şobolan. Un turnător (...) Pregăteşte-te să mori', a scris Stone într-un email din 9 aprilie. 'Dacă depui mărturie eşti un prost (...) Îşi garantez că tu vei fi cel inculpat pentru sperjur dacă eşti aşa de prost încât să depui mărturie', şi-a continuat el, printr-un SMS din 1 decembrie 2017, ameninţările adresate unui colaborator nenumit, gazda unui program radio, consemnate în documentul de 24 de pagini al procurorilor.