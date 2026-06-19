Locuitorii de la Lacul Tahoe, îngroziți de planurile Guvernului de a pulveriza în zonă cu glifosat, un erbicid cancerigen

Locuitorii de la Lacul Tahoe, îngroziți de planurile Guvernului de a pulveriza în zonă cu un erbicid cancerigen. Sursa foto: Hepta

O agenție federală va folosi erbicid pentru a defrișa terenurile în vederea replantării după incendiul din Caldor din 2021, dar reacția locuitorilor din zonă este vehementă, notează The Guardian.

De exemplu, Katherine Levy își amintește de o copilărie adânc înrădăcinată în peisajele naturale ale Lacului Tahoe: schi nautic vara și muncă, iarna, în calitate de instructor de schi pe munții acoperiți de zăpadă din împrejurimi.

Recent, s-a mutat înapoi, la pensie, pe malul nordic al lacului. Dar nu-i place ce a găsit la întoarcere: un plan al guvernului SUA de a pulveriza mai multe tipuri de erbicide, inclusiv erbicid glifosat, asociat cu cancerul, în interiorul unei proprietăți forestiere naționale care se învecinează cu lacul prețuit al comunității.

Incendiul de vegetație a mistuit peste 200.000 de acri, inclusiv terenuri din și din jurul bazinului lacului Tahoe. Serviciul Forestier administrează peste 156.000 de acri (63.000 de hectare) de teren forestier național din bazinul respectiv.

Plan controversat de restaurare a zonei

Planul de restaurare al agenției prevede că utilizarea glifosatului și a altor erbicide este necesară pentru a ajuta la curățarea zonelor de arbuști, tufișuri și altă vegetație înainte de plantarea de noi copaci și pentru a gestiona vegetația care ar putea interfera cu creșterea copacilor după plantare.

Erbicidele nu vor fi pulverizate din aer, ci cu pulverizatoare de rucsac pentru a încerca să minimizeze daunele aduse plantelor native „nevizate”, iar Serviciul Forestier a declarat că va lucra pentru a reduce riscul ca pesticidele să ajungă în pâraie și alte corpuri de apă. Localnicii rămân îngrijorați, iar o ședință a primăriei a avut loc pe 11 iunie pentru a stabili strategii privind modul de combatere a planului Serviciului Forestier. Unii locuitori au cerut acțiuni pe rețelele de socializare, inclusiv în postări pe grupuri de Facebook precum Lake Tahoe Locals și Keep Tahoe Blue.

Există controverse similare legate de utilizarea pesticidelor forestiere în SUA, dar problema Lacului Tahoe a atras atenția liderilor mișcării Make America Healthy Again (Make America Healthy Again - Maha), care au făcut lobby pe lângă Agenția pentru Protecția Mediului din SUA (EPA) pentru a interzice sau restricționa sever utilizarea glifosatului.

„Comunitatea extinsă din Tahoe este șocată că Serviciul Forestier al SUA ar lua în considerare pulverizarea glifosatului în pădurea sa prețioasă și neatinsă și se organizează rapid pentru a se opune”, a declarat liderul Maha, Kelly Ryerson, care ajută la organizarea opoziției.

Ce este glifosatul

Glifosatul a fost introdus în anii 1970 de Monsanto, iar mărcile fabricate cu această substanță chimică, cum ar fi Roundup, sunt mult timp populare atât în ​​rândul fermierilor, cât și al proprietarilor de case și al peisagiștilor comerciali.

Însă, în 2015, experții în cancer ai Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) au clasificat pesticidul drept probabil cancerigen pentru oameni. Substanța chimică este, de asemenea, legată de efectele nocive asupra animalelor, iar autoritățile federale de reglementare au descoperit că ar putea afecta negativ peste 90% din speciile pe cale de dispariție.

Multinaționala germană Bayer a cumpărat Monsanto în 2018 și susține că erbicidele sale pe bază de glifosat nu provoacă cancer. Poziția Agenției pentru Protecția Mediului (EPA) este că este „puțin probabil” ca glifosatul să fie cancerigen.

Îngrijorați de apă

Lacul Tahoe este de mult timp o destinație turistică populară, recunoscut ca fiind cel mai mare lac alpin din America de Nord și relativ neatins. Este situat în lanțul muntos Sierra Nevada, la granița dintre California și Nevada. Locuitorii din zonă sunt răspândiți în 12 orașe și două sate de munte.

Aproximativ 75% din bazinul hidrografic al lacului se află în interiorul terenurilor forestiere naționale, iar o parte din zona în care se propune pulverizarea se află pe munții de deasupra lacului, topirea zăpezii alimentând un afluent care duce direct în Lacul Tahoe.

„Este o preocupare majoră pentru noi toți”, a spus Cody Bass, primarul orașului South Lake Tahoe. „Habar n-aveam că glifosatul se mai folosește în pădure. A fost un fel de șoc pentru mine că știm ce știm despre el și încă îl folosim pe terenuri publice.”

Autorizație „de urgență”

În martie, oficialii Serviciului Forestier au declarat că lucrările de restaurare a 11.700 de acri din bazinul Lacului Tahoe justificau o autorizație „de urgență”. În cadrul proiectului, serviciul a estimat că 2.400-3.600 de acri (hectare) „pot fi tratate cu erbicide pentru a sprijini reîmpădurirea”.

„Restaurarea pădurilor implică acțiuni specifice pentru a facilita recuperarea peisajului împădurit după incendiu; pentru a spori rezistența la incendii, insecte și boli; și pentru a sprijini speciile de animale sălbatice care depind de habitate forestiere sănătoase”, a declarat Serviciul Forestier într-un document din 2025 care își prezintă planurile.

Serviciul Silvic include glifosatul și alte patru erbicide în planul său pentru continuarea lucrărilor de restaurare, dar cea mai mare parte a indignării locale este legată de glifosat și de temerile legate de riscurile sale atât pentru sănătatea umană, cât și pentru cea a mediului.

Întrebat despre opoziția locală, Robert Lorens, planificatorul Legii Naționale privind Politica de Mediu (NEPA) din cadrul Serviciului Silvic pentru proiect, a recunoscut preocupările comunității.

„Oamenii vin aici din întreaga lume datorită purității și frumuseții sale naturale”, a spus Hannah Teter, care locuiește în zona South Lake Tahoe, aproape de zona afectată de incendiul Caldor, și lucrează la o companie locală de charter pentru wakesurfing.

„Ideea de a pulveriza mii de galoane de erbicide în bazinul Tahoe, în efortul de a dicta ce specii cresc din nou după un incendiu natural, este profund tulburătoare”, a spus Teter.