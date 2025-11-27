Lovitură de stat în Guineea-Bissau la trei zile după alegerile prezidențiale: puciștii l-au arestat pe președintele în funcție

3 minute de citit Publicat la 09:24 27 Noi 2025 Modificat la 09:24 27 Noi 2025

Aflată între Senegal și Guineea, această țară predispusă la lovituri de stat este cunoscută drept un notoriu centru de trafic de droguri. Foto: Profimedia Images

La trei zile după alegerile prezidențiale din Republica Guineea-Bissau, un grup de soldați a dat o lovitură de stat. Potrivit unor surse guvernamentale, citate de BBC, președintele în funcție, Umaro Sissoco Embaló, a fost arestat. Mai mulți soldați au apărut la televiziunea de stat, după ce în capitală s-au auzit focuri de armă, și au spus că au suspendat procesul electoral pentru a deturna un așa-zis complot de destabilizare a țării pus la cale de mai mulți politicieni și un baron al drogurilor local.

La scurt timp după ce s-au auzit focuri de armă în capitala Bissau, surse guvernamentale au declarat pentru BBC că Embaló a fost reținut.

Soldații au apărut apoi la televiziunea de stat, anunțând că au suspendat procesul electoral. Statul din vestul Africii aștepta rezultatul alegerilor prezidențiale de duminică.

Aceștia susțin că au dat lovitura de stat pentru a dejuca un așa zis complot pus la cale de politicieni, pe care nu i-au identificat, care ar fi avut „sprijinul unui bine-cunoscut baron al drogurilor” pentru a destabiliza țara. Militarii au anunțat închiderea frontierelor, precum și instituirea unei interdicții de circulație pe timpul nopții.

Rezultatele alegerilor prezidențiale de duminică erau așteptate joi: atât Embaló, cât și principalul său rival, Fernando Dias, și-au revendicat victoria.

Însă, miercuri după-amiază, târziu, Embaló a declarat, la telefon, pentru France 24: „Am fost înlăturat”.

Surse guvernamentale au declarat pentru BBC că și candidatul la prezidențiale Fernando Dias, fostul premier Domingos Pereira, dar și ministrul de Interne Botché Candé au fost, de asemenea, reținuți. Puciştii i-au închis și pe șeful armatei, generalul Biague Na Ntan, precum și pe adjunctul acestuia, generalul Mamadou Touré, potrivit acelorași surse.

Panică în Bissau

Martori din Bissau au povestit pentru AFP că au auzit focuri de armă miercuri, în jurul orei 13:00 GMT, dar nu era clar cine era implicat sau dacă existau victime.

Sute de oameni au fugit, unii pe jos, alții cu mașinile, în căutarea unui adăpost în timp ce se auzeau împușcăturile, a relatat agenția AFP.

Ulterior, generalul Denis N’Canha, șeful militarilor de la palatului prezidențial, a citit un comunicat în care anunța preluarea puterii. El a spus că ofițerii au format „Înaltul Comandament Militar pentru Restabilirea Ordinii” și a cerut populației „să rămână calmă”.

Puncte de control au fost ridicate în tot orașul Bissau, iar străzile s-au golit înaintea începerii interdicției de circulație, programată pentru ora 19:00 GMT.

Portugalia a cerut revenirea la ordinea constituțională, iar ministerul său de Externe a îndemnat „toți cei implicați să se abțină de la orice act de violență instituțională sau civică”.

9 lovituri de stat în 50 de ani

Fosta colonie portugheză a cunoscut cel puțin nouă lovituri de stat sau tentative de lovitură de stat în ultimele cinci decenii.

Embaló a spus că a supraviețuit mai multor tentative de lovitură de stat în timpul mandatului său. Însă criticii săi susțin că el ar fi inventat crize pentru a reprima opoziția.

În vârstă de 53 de ani, Embaló spera să intre în istorie ca singurul președinte al țării care obține două mandate consecutive în ultimii 30 de ani.

Inițial, el spusese că nu va candida pentru un al doilea mandat. Înainte de alegerile amânate, legitimitatea sa fusese contestată, opoziția afirmând că mandatul său ar fi trebuit să se încheie oficial în februarie 2025.

Republica Guineea-Bissau este una dintre cele mai sărace țări din lume, cu o populație de peste două milioane de locuitori.

Coasta sa include numeroase insule nelocuite, ceea ce o face ideală pentru traficanții de droguri. Organizația Națiunilor Unite (ONU) descrie țara drept un „narco-stat”, fiind un punct cheie de tranzit pentru cocaina venită din America Latină către Europa.