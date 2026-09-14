Lovitură pentru Marea Britanie. Liderii Scoției, Țării Galilor și Irlandei de Nord au semnat acordul pentru ruperea de Regat

1 minut de citit Publicat la 14:35 14 Sep 2026 Modificat la 14:46 14 Sep 2026

Swinney a descris întâlnirea drept „un moment crucial în parcursul constituțional al Regatului Unit”. FOTO: Profimedia Images

Liderii din Scoția, Țara Galilor și Irlanda de Nord au semnat luni un acord de cooperare și au cerut guvernului britanic să pregătească schimbări constituționale, susținând că „vremea în care Londra decide pentru noi se apropie de sfârșit”. Este pentru prima dată când cele trei națiuni au simultan lideri naționaliști, potrivit Sky News.

Acordul afirmă dreptul țărilor lor de a-și determina viitorul constituțional, inclusiv posibilitatea organizării unor referendumuri pentru independență.

John Swinney, liderul SNP, din Scotia, Rhun ap Iorwerth, din partea Plaid Cymru (Țara Galilor), și Michelle O'Neill, din partea Sinn Féin (Irlanda de Nord), participă la o conferință de presă la Cardiff. aici rescrie cu tarile pe care le reprezinta

Swinney a descris întâlnirea drept „un moment crucial în parcursul constituțional al Regatului Unit”.

Liderii au declarat că „dinamica este de partea mișcărilor noastre” și că „schimbarea constituțională se apropie”.

Ei au cerut respectarea „dreptului la autodeterminare” pentru națiunile lor și au solicitat guvernului britanic să „se pregătească să planifice și să faciliteze schimbarea constituțională în fiecare jurisdicție”.

Premierul Scoției, despre autodeterminare

Politica lui Andy Burnham înseamnă că acesta ar trebui să susțină dreptul la autodeterminare al Scoției, Țării Galilor și Irlandei de Nord, a declarat premierul Scoției, John Swinney, în cadrul unei conferințe de presă.

Liderul SNP a declarat: „În esență, dacă urmezi logica întregii politici a lui Burnham, el consideră că problemele sunt cel mai bine rezolvate cât mai aproape posibil de oameni.”

Transferarea puterii către regiuni reprezintă o parte importantă a agendei politice a lui Burnham.

Swinney a numit acest principiu o „marcă distinctivă” a lui Burnham și a declarat: „Dacă urmezi logica tuturor acestor lucruri, ajungi la ideea recunoașterii dreptului oamenilor din Scoția, în cazul meu, de a-și decide propriul viitor.”

El a cerut organizarea unui referendum privind independența Scoției în următorii cinci ani.

Potrivit The Telegraph, întâlnirea are loc în contextul în care partidele pro-independență conduc în prezent guvernele din Scoția, Țara Galilor și Irlanda de Nord.

În Scoția, Partidul Național Scoțian (SNP) rămâne principala forță politică, în timp ce Plaid Cymru a devenit cel mai mare partid din Seneddul galez în urma alegerilor din mai.

În Irlanda de Nord, Sinn Fein a câștigat alegerile pentru Stormont din 2022, iar Michelle O’Neill a devenit în cele din urmă prim-ministru în 2024, după un blocaj politic și retragerea Partidului Democrat Unionist.