Lovitură pentru Putin la Marea Neagră. „Fantomele” Kievului au atacat ultimele 2 nave de desant naval ale Rusiei. „Au fost dezactivate”

Momentul în care o dronă ucraineană a GUR lovește nava de desant „Yamal” a flotei ruse la Marea Neagră. Foto: Profimedia Images

Serviciul ucrainean de informații militare (GUR) a confirmat luni distrugerea ultimelor două nave de desant maritim pe care Rusia le mai avea în Marea Neagră. GUR a publicat pe rețelele sociale o înregistrare video cu momentul în care cele două nave sunt atacate de drone.

„În noaptea de 18-19 aprilie 2026, comandanții unității speciale de informații militare a Ucrainei «Fantomele» din Crimeea temporar ocupată (de ruși - n.r.) au lovit cu succes două nave mari de desant naval ale Rusiei agresoare - nava «Yamal» («Proiect 775») și «Nikolai Filcenkov» («Proiect 1171»).

La momentul atacului, navele se aflau ancorate în Sevastopol.

Pagubele estimate, ca urmare a distrugerii celor două nave, se ridică la peste 150 de milioane de dolari, conform surselor ucrainene.

Distrugerea navei „Yaamal” reprezintă o pierdere majoră pentru flota rusă. Construită în 1988, nava avea 112, 5 metri lungime și era capabilă să transporte o încărcătură de 500 de tone - trupe și tehnică militară. Valoarea sa era estimată la peste 80 de milioane de dolari.

„Nikolai Filcenkov” este o navă similară de desant, din 1975, cu o capacitate de transport de 1.000 de tone, care permite transportul a unui contingent mare de trupe de desant și zeci de vehicule blindate. Costul estimat al navei este de peste 70 de milioane de dolari.

„Ambele nave folosite de Rusia în războiul criminal împotriva Ucrainei au fost dezactivate. Ca parte a operațiunii din Sevastopolul temporar ocupat, ofițerii ucraineni au distrus și stația radar inamică «Podlet-K1». Costul aproximativ al complexului radar este de 5 milioane de dolari”, se arată în comunicatul GUR.