Lupte intense de stradă în Kupiansk. Ucrainenii anunță că au reușit să-i alunge pe ruși din centrul orașului

1 minut de citit Publicat la 21:39 12 Ian 2026 Modificat la 22:28 12 Ian 2026

Rușii încearcă să cucerească orașul Kupiansk. Foto: Profimedia Images

Armata ucraineană a anunțat recapturarea centrului orașului Kupiansk. Pe rețelele sociale au fost publicate imagini cu militari ucraineni care au înălțat steagul Ucrainei pe clădirea primăriei din localitate, locul unde au avut loc lupte intense de stradă între ruși și ucraineni, informează Kyiv Independent.

„Operațiunea Kupiansk arată că, grație planificării, pregătirii comandanților și înaltei calificări a trupelor, inamicul poate fi stopat cu succes și distrus”, a declarat colonelul Igor Obolenski, comandant al Corpului 2 Armată „Hartia” al armatei ucrainene.

⚡️ The Ukrainian flag is again flying over the Kupiansk city hall



Fighters of the 2nd NGU "Charter" corps have established control over the Kupiansk city council building and are completing the city's clearance. This is the real state of affairs on the ground. pic.twitter.com/oqctACsNiM — Center for Countering Disinformation (@CforCD) January 12, 2026

Anunțul făcut de ucraineni vine în contextul în care trupele ruse încearcă să forțeze înaintarea în această regiunge prin lansarea unor operațiuni ofensive pe mai multe axe, inclusiv pe axa orașului Kupiansk, recucerit de ucraineni în urma contraofensivei din toamna lui 2022.

Luna trecută, bloggerii propagandiști ruși recunoșteau că situația se agravase pentru trupele ruse din Kupiansk. Forțele ruse încercau astfel să aprovizioneze cu drone un grup de aproximativ 100–200 de militari rămași izolați în centrul orașului.

În prezent, rușii se apropie de Kupiansk venind din două direcții: nord și est.

Concomitent, trupele Moscovei forțează înaintarea spre orașul Ceasiv Iar.

După cucerirea orașului-fortăreață Bahmut, în mai 2023, trupele ruse au înaintat lent către Ceasiv Iar și au cucerit, mai întâi, satele din jurul său, înainte de a intra în oraș.

Rușii au anunțat încă din iulie 2025 cucerirea Ceasîv Iar, anunț respins de Kiev și calificat drept „propagandă” a Moscovei.