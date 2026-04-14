MAE a emis o atenţionare de călătorie pentru Germania: Perturbări ale zborurilor, din cauza grevelor

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenţionare de călătorie pentru Germania, avertizând că programul zborurilor este perturbat de greve organizate de sindicatele piloţilor şi însoţitorilor de zbor. Astfel, de marţi până joi, programul curselor aeriene operate de Lufthansa şi de companiile asociate la nivel federal va înregistra perturbări.

Astfel, sunt posibile anulări sau întârzieri ale zborurilor, pe fondul grevelor organizate la nivel federal de sindicatele piloţilor şi însoţitorilor de zbor.

MAE recomandă cetăţenilor români să verifice din timp disponibilitatea zborurilor, pe site-ul companiilor aeriene.

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale misiunii diplomatice şi ale oficiilor consulare române din Republica Federală Germania, în funcţie de circumscripţia consulară, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de operatorii Call Center în regim de permanenţă: Ambasada României la Berlin: + 49 30 21 239 555, + 49 30 21 239 514, + 49 30 21 239 516; Consulatul General al României la Bonn: +49 22 86 838 135, +49 22 86 838 211, +49 22 86 838 244, +49 22 86 838 254; Consulatul General al României la München: +49 89 55 3307, +49 89 98 106 143; Consulatul General al României la Stuttgart: +49 71 16 648 611, +49 71 16 648 612, +49 71 16 648 613, +49 71 16 648 614, +49 71 16 648 615.

Cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu caracter de urgenţă au la dispoziţie următoarele numere de telefon de permanenţă, în funcţie de circumscripţia consulară: Ambasada României la Berlin: +49 16 01 579 938; Consulatul General al României la Bonn: +49 17 35 757 585; Consulatul General al României la München: +49 16 02 087 789; Consulatul General al României la Stuttgart: +49 17 16 813 450.

Instituţia le reaminteşte românilor care călătoresc în străinătate că aceştia au la dispoziţie aplicaţia mobilă ”Călătoreşte informat”, care oferă informaţii utile în contextul călătoriilor în străinătate.