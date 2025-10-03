MAE a emis o atenționare de călătorie pentru românii care merg în Norvegia: Cod roșu de vânt și cod portocaliu de ploi, în weekend

Se recomandă cetăţenilor români să urmărească evoluţiile situaţiei meteorologice din Regatul Norvegiei / FOTO: Getty Images

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează vineri cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Regatul Norvegiei asupra faptului că Institutul Naţional de Meteorologie norvegian a emis, pentru perioada 4 - 5 octombrie, o alertă de cod roşu pentru rafale de vânt în zona de vest a ţării, însoţită de o avertizare de cod portocaliu de furtună în zona de sud-est.

În context, sunt preconizate perturbări ale traficului aerian, feroviar, rutier şi maritim, fiind preconizate întârzieri, modificări de program sau anulări, se arată într-un comunicat transmis Agerpres de MAE.

Conform sursei citate, se recomandă cetăţenilor români să urmărească evoluţiile situaţiei meteorologice din Regatul Norvegiei, să evite deplasările în zonele muntoase, să urmărească buletinele Institutului Naţional de Meteorologie (https://www.met.no) şi să verifice comunicările operatorilor de transport (vegvesen.no/trafikk).

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României în Regatul Norvegiei: +4722561237; +4722446951; +4722556832; +4722558227, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanenţă. De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu caracter de urgenţă, au la dispoziţie şi telefonul de permanenţă al Ambasadei României la Oslo: +4799153137.

Ministerul Afacerilor Externe recomandă consultarea paginilor de Internet http://oslo.mae.ro şi www.mae.ro.