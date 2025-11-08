MAE a emis o atenționare de călătorie pentru SUA. Sunt vizaţi românii are şi-au planificat deplasări cu avionul

MAE a emis o atenționare de călătorie pentru SUA. Foto: Getty Images

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Statele Unite ale Americii asupra faptului că, urmare a anunțului făcut de Administrația Federală pentru Aviație (FAA), pe fondul blocajului guvernamental prelungit, este de așteptat să se înregistreze întârzieri sau anulări de zboruri în zilele următoare, atât pe rutele interne, cât și pe rutele internaționale.

MAE recomandă cetățenilor români să verifice situația zborurilor înainte de a se prezenta în aeroporturi și să mențină legătura cu reprezentanții companiilor aeriene pentru informații în timp real cu privire la programul de zbor.

Cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu caracter de urgență au la dispoziție următoarele numere de telefon de permanență, în funcție de circumscripția consulară: Ambasada României la Washington: +1 202 420-8350; Consulatul General al României la Los Angeles: +1 310 721 -0474; Consulatul General al României la Chicago: +1 312 307-2923; Consulatul General al României la New York: +1 917 679-9874; Consulatul General al României la Miami: +1 202 515-8953.