Magnatul Porsche e nervos că i se pun piedici la tunelul privat pe sub dealul din Salzburg, așa că vinde și vila pe care o avea acolo

Wolfgang Porsche, magnatul auto austro-german, pare să fi abandonat planul de a construi un tunel privat de 500 de metri pe sub un deal protejat din Salzburg, doar ca să ajungă mai ușor acasă. FOTO: Hepta

Wolfgang Porsche, magnatul auto austro-german, pare să fi abandonat planul de a construi un tunel privat de 500 de metri pe sub un deal protejat din Salzburg, doar ca să ajungă mai ușor acasă. Proiectul a provocat un val de indignare publică în Austria, fiind descris ca un "tunel pentru o singură persoană”, scrie The Guardian. În aceste condiții, în loc să continue proiectul tunelului, magnatul a scos la vânzare vila spre care trebuia construit.

În 2020, Porsche a cumpărat cu 8,4 milioane de euro o vilă istorică din secolul al XVII-lea, aflată la marginea orașului Salzburg. Toamna trecută, el a obținut de la autoritățile locale aprobarea pentru construirea unui drum privat de acces, estimat la 10 milioane de euro, care ar fi urmat să străpungă dealul abrupt de calcar de lângă proprietate.

Planul magnatului, în vârstă de 83 de ani, era ca tunelul să pornească dintr-o parcare municipală din centrul orașului și să ajungă până la un garaj subteran construit lângă vilă, unde ar fi putut parca opt mașini.

Propunerea a stârnit uimire și furie în rândul multor localnici, mai ales din cauza valorii istorice a proprietății. Vila a fost cândva locuința scriitorului Stefan Zweig. Autorul evreu a trăit acolo până în 1934, când a fost forțat să părăsească orașul de regimul austro-fascist.

Acum, Porsche pare să fi făcut o întoarcere spectaculoasă de situație. În loc să continue proiectul tunelului, el a scos la vânzare domeniul cu 12 camere, cunoscut local sub numele de Paschinger Schlössl. Un viitor proprietar ar putea construi în continuare tunelul, însă ar trebui să se grăbească, deoarece autorizația de construire, pentru care Porsche a plătit 48.000 de euro, este valabilă doar până la sfârșitul anului 2028.

Autoritățile din Salzburg au spulberat însă speranțele celor care militează de ani de zile, încă dinainte ca Porsche să cumpere proprietatea, pentru ca vila să ajungă în proprietatea statului și să fie transformată într-un muzeu dedicat memoriei lui Stefan Zweig. Primarul orașului Salzburg, Bernhard Auinger, a declarat că municipalitatea nu își permite să cumpere clădirea.

Zweig, ale cărui memorii au inspirat filmul The Grand Budapest Hotel al lui Wes Anderson, descria casa drept "romantică și nepractică”. Scriitorul nota că locuința era fermecătoare tocmai prin faptul că era "inaccesibilă mașinilor” și că puteai ajunge acolo doar urcând "cele peste o sută de trepte” de pe dealul pe care se află proprietatea.

Potrivit presei locale, reacția dură a publicului față de planurile lui Porsche ar fi influențat decizia sa de a vinde vila. Protestatarii au descris proiectul drept simbolul suprem al inegalității într-un oraș în care tot mai mulți locuitori se confruntă cu lipsa locuințelor și cu chirii exorbitante.

"Un oraș pentru toți, nu un tunel pentru unul singur” a fost unul dintre sloganurile afișate în Salzburg în perioada de vârf a protestelor de anul trecut.

În timp ce opozanții proiectului revendică acum o victorie, Verzii din Salzburg cer autorităților locale să meargă mai departe și să retragă autorizația de construire. Ei susțin că simpla existență a aprobării pentru tunel a contribuit la creșterea valorii proprietății. "Nu se poate ca terenul public să fie folosit pentru speculații imobiliare”, a declarat Ingeborg Haller, reprezentantă a Verzilor, pentru presa austriacă. "Este vorba despre drepturi egale pentru toți. Nu se poate ca doar cei care își permit să primească autorizație pentru un tunel privat.”

Vila a fost scoasă acum la vânzare pentru 12,7 milioane de euro, iar agenții imobiliari prezintă autorizația pentru tunel drept unul dintre principalele atuuri ale proprietății. În anunțul de vânzare, potențialii cumpărători sunt ademeniți cu un "remarcabil proiect aprobat de tunel privat” și cu o "anexă unică pentru garaj subteran", care ar ridica proprietatea "într-o categorie aparte" și ar reprezenta "o caracteristică fără egal în Salzburgul istoric".

Un manager imobiliar care îl reprezintă pe Porsche a confirmat pentru publicația Salzburger Nachrichten că magnatul auto a scos proprietatea la vânzare. El a refuzat să spună ce l-a determinat pe Porsche să renunțe la proiect, dar a descris disputa apărută în jurul tunelului drept o "dezbatere alimentată de invidie". Acesta a spus că este îndoielnic că Porsche ar fi putut locui în vilă așa cum își imaginase inițial, împreună cu soția lui, Gabriele zu Leiningen.