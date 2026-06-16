Mai mulți suspecți care plănuiau să atace luptele în cușcă ale lui Trump au fost arestați în SUA. Intenționau să folosească drone

2 minute de citit Publicat la 19:23 16 Iun 2026 Modificat la 19:32 16 Iun 2026

Evenimentul UFC s-a desfășurat pe peluza sudică a Casei Albe. Foto: Getty Images

Agenții federali americani au arestat mai multe persoane pe care le suspectează că au complotat să atace evenimentul UFC Fight Night de la Casa Albă cu arme de foc și drone, relatează CNN, care citează un oficial din domeniul aplicării legii.

Agenții Secret Service și ai FBI au descoperit mesaje în care suspecții puneau la punct detaliile complotului, adaugă sursa citată.

Directorul FBI, Kash Patel, a confirmat arestările într-o postare pe X, adăugând că efortul de a opri "presupusele atacuri planificate" a necesitat o "operațiune multi-statală" și a implicat entități din afara Washington, DC.

On June 10, FBI and our law enforcement partners became aware of a potential threat to the UFC America 250 event in Washington, D.C. involving individuals outside of the National Capital Region – and thanks to the rapid action of this FBI, our partners, and the Department of… pic.twitter.com/PbWkIk1Lr5 — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) June 16, 2026

Oficialul citat de CNN a declarat că membrii grupului au discutat în mesaje despre atașarea de încărcături letale la drone pentru a provoca panică în masă, precum și despre desemnarea unui trăgător care să deschidă focul asupra publicului prezent la eveniment.

Nu este clar cât de avansat era planul, înainte ca forțele de ordine să ia cunoștință de mesaje și să opereze arestările în patru districte federale.

Suspecții urmau să fie puși sub acuzare în cursul zilei de marți.

Directorul Secret Service, Sean Curran, a confirmat implicarea agenției în arestări, comunicând într-o postare pe X:

"În zilele premergătoare acestui weekend, agenții noștri speciali, personalul de sprijin al misiunii și echipele de securitate tehnică au lucrat non-stop pentru a-i identifica pe cei responsabili și a-i trage la răspundere".

Protective intelligence cases are on the rise, and our teams work tirelessly behind the scenes to investigate threats, identify those responsible, and ensure accountability. Statement from Director Curran on the events of this past weekend: pic.twitter.com/Oca3QVLg9o — U.S. Secret Service Office of Communications (@SecretSvcSpox) June 16, 2026

FBI-ul a refuzat să ofere detalii suplimentare.

Fox News a relatat în premieră despre potențialele atacuri dejucate de autorități.

Trump: "Nu am auzit de așa ceva"

Președintele american Donald Trump a fost întrebat marți, în timpul summitului G7 din Franța, dacă a fost informat despre complot.

"Nu am auzit despre așa ceva", a răspuns el.

Aproximativ 100.000 de persoane s-au adunat pentru evenimentul UFC (Ultimate Fighting Championship), care a avut loc duminică, în cadrul festivităților dedicate celei de-a 250-a aniversări a Statelor Unite și care a coincis cu ziua de naștere a lui Donald Trump.

Liderul de la Washington a împlinit 80 de ani pe 14 iunie.

Luptele UFC, în cadrul cărora s-au înfruntat sportivi practicanți de arte marțiale mixte, au avut loc într-o arenă ridicată pe peluza sudică a Casei Albe.

Secret Service s-a ocupat de securitatea în perimetrul Casei Albe, în timp ce Polița din Washington a avut în responsabilitate zonele învecinate.

Evenimentul organizat de ziua lui Trump a necesitat aproximativ 19 luni de planificare și săptămâni de lucru efectiv pentru a pune în practică dorințele președintelui.

Cheltuielile de aproximativ 60 de milioane de dolari au fost suportate de UFC.