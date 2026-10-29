Maia Sandu acuză Rusia de crime de război, după atacul sângeros din Dnipro: „Presiunea asupra ei trebuie să crească”

1 minut de citit Publicat la 21:22 29 Oct 2026 Modificat la 21:22 29 Oct 2026

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. Foto: Getty Images

„Rusia alege escaladarea în detrimentul păcii”, a transmis Maia Sandu după atacul asupra unui tren de călători din Dnipro, în care au murit cel puțin 13 oameni. Președinta Republicii Moldova acuză Moscova că atacă deliberat civili și cere creșterea presiunii asupra Rusiei.

Maia Sandu a atras atenția și asupra atacurilor care au vizat locuințe din alte două orașe ucrainene.

„Rusia alege escaladarea în detrimentul păcii. Astăzi a lovit un tren de călători în gara din Dnipro, ucigând civili, și a lovit locuințe în Cernihiv și Kremențuk”, a scris Maia Sandu.

Președinta Republicii Moldova a calificat atacurile deliberate asupra civililor drept crime de război și a cerut măsuri mai ferme împotriva Rusiei.

„Atacurile deliberate asupra civililor constituie crime de război. Presiunea asupra Rusiei trebuie să crească. Moldova este alături de Ucraina”, a transmis aceasta.

Russia is choosing escalation over peace. Today it hit a passenger train at Dnipro station, killing civilians, and struck homes in Chernihiv and Kremenchuk. Deliberate attacks on civilians are war crimes. Pressure on Russia must grow. Moldova stands with Ukraine. — Maia Sandu (@sandumaiamd) October 29, 2026

Cel puțin 13 oameni au murit după ce rușii au lovit un tren în gara din Dnipro

Reacția Maiei Sandu vine după atacul de joi dimineață asupra gării din Dnipro, unde o dronă rusească cu motor cu reacție a lovit un peron pe care se afla un tren de călători. Cel puțin 13 persoane au murit, iar alte zece au fost rănite, potrivit autorităților ucrainene.

Trenul, care urma să plece din Dnipro spre Zaporojie, se afla în gara principală a orașului în momentul atacului. Compania Căile Ferate Ucrainene a anunțat că fusese emisă o alertă aeriană, iar pasagerii fuseseră avertizați că pericolul se intensificase. Cu toate acestea, mai mulți oameni au rămas pe peron.

Echipele de intervenție au ajuns la fața locului imediat după bombardament. Imaginile apărute pe rețelele sociale au surprins victime întinse pe peron, în timp ce polițiștii și personalul medical încercau să îi ajute pe răniți.

Atacul a fost condamnat și de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, care l-a numit „un atac rusesc oribil”. Acesta a cerut Statelor Unite, Uniunii Europene și țărilor din G7 să impună sancțiuni mai dure împotriva Moscovei, susținând că restricțiile nu trebuie relaxate cât timp Rusia continuă războiul împotriva Ucrainei.