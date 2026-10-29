Rachetele Neptun, fabricate în Ucraina, au doborât două avioane Su-34 ale Rusiei și au distrus un lansator Iskander

2 minute de citit Publicat la 20:56 29 Oct 2026 Modificat la 20:56 29 Oct 2026

Zelenski a denumit ultima versiune „Neptun lung” / foto: Profimedia Images

Forțele Navale ale Ucrainei au distrus două avioane de vână-bombardament rusești de tip Su-34 în urma unui atac asupra aerodromului militar Marinovka, din regiunea rusă Volgograd, utilizând rachete de producție autohtonă „Neptun”, au anunțat Forțele Navale pe 29 octombrie, informează Kiev Independent.

Potrivit Forțelor Navale, aeronavele au fost distruse la baza Regimentului 11 Mixt de Aviație al Rusiei, situată în apropierea localității Oktiabrski. Acest regiment face parte din Divizia 4 Mixtă de Aviație, subordonată Armatei a 4-a a Forțelor Aeriene și de Apărare Antiaeriană a Rusiei. Forțele Navale nu au oferit nicio confirmare vizuală a atacului.

Zelenski a confirmat atacul

Ulterior, în cursul zilei de 29 octombrie, președintele Volodimir Zelenski a confirmat distrugerea celor două avioane Su-34, adăugând că forțele ucrainene au lovit, de asemenea, un lansator de rachete rusesc de tip „Iskander”.

Su-34 este una dintre principalele aeronave utilizate de Rusia pentru a lansa bombe aeriene ghidate asupra orașelor ucrainene, a localităților din apropierea liniei frontului și a pozițiilor militare. Loviturile care vizează aceste aeronave ar putea slăbi capacitatea Rusiei de a efectua astfel de atacuri, în condițiile în care înlocuirea pierderilor necesită resurse și timp considerabile.

La data de 22 octombrie, Rusia avea în serviciu aproximativ 140 de avioane de vânătoare-bombardament Su-34, în diverse variante, inclusiv modelul modernizat Su-34M, a raportat pe 29 octombrie Direcția Principală de Informații a Ministerului Apărării din Ucraina (HUR).

Potrivit agenției, de la începutul invaziei la scară largă a Ucrainei, Rusia a pierdut 43 de aeronave Su-34, care au fost distruse, în timp ce alte șapte au fost avariate.

„Astfel de pierderi sunt destul de semnificative pentru flota aeriană a agresorului; refacerea acesteia necesită un ciclu de producție îndelungat, resurse financiare substanțiale și o cooperare industrială specializată”, a precizat HUR.

Agenția a estimat că Rusia poate produce anual aproximativ 14–18 aeronave Su-34, ceea ce înseamnă că numărul aparatelor distruse echivalează cu producția pe o perioadă de circa 2,5–3 ani.

Rusia fabrică în continuare avioane de luptă

În ciuda pierderilor, Rusia continuă să fabrice și să modernizeze aeronave pentru a-și menține flota și a susține atacurile aeriene împotriva Ucrainei.

Cel mai recent atac survine după o lovitură din 15 octombrie asupra aerodromului militar Borisoglebsk, din regiunea rusă Voronej, în urma căreia au fost distruse patru avioane de bombardament Su-34M, iar alte două au fost avariate. Și acest atac a fost efectuat cu ajutorul rachetelor Neptun.

Racheta de croazieră ucraineană Neptun, lansată de la sol, este cunoscută în special pentru scufundarea navei amiral a Flotei Ruse din Marea Neagră, „Moskva”, în 2022. De atunci, Ucraina a dezvoltat o versiune cu rază mai lungă de acțiune, capabilă să lovească ținte aflate la o distanță de până la 1.000 de kilometri.