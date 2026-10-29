Statele Unite au expulzat un diplomat cubanez după un scandal între Mike Waltz și ministrul de Externe de la Havana

Ambasadorul SUA la ONU, Mike Waltz. Foto: Shannon Stapleton/Reuters via CNN Newsource

Ambasadorul SUA la ONU, Mike Waltz, a anunțat că Administrația Trump a expulzat un diplomat cubanez din Statele Unite, din cauza tensiunilor dintre Washington și Havana. Decizia a fost luată după ce, în sala Adunării Generale a Națiunilor Unite, a izbucnit un scandal între Waltz și ministrul cubanez de Externe, Bruno Rodríguez Parrilla, în timpul unei sesiuni dedicate embargoului economic impus de SUA împotriva Cubei, scrie CNN.

De asemenea, aceasta survine într-un moment în care oficialii administrației au readus în prim-plan, din ce în ce mai des, spectrul unor acțiuni ale SUA împotriva insulei.

„Secretarul de stat Marco Rubio a semnat documentele pentru a-l demite pe diplomatul cubanez, primul secretar al delegației lor”, a declarat Waltz, marți seară.

„A plecat. Va fi într-un avion spre Havana în următoarele 24 de ore”, a declarat Waltz într-un interviu acordat Fox News.

El l-a acuzat pe diplomat că l-a împins și a încercat să „atace unul dintre diplomații noștri americani”. Waltz a reiterat într-un alt interviu acordat Fox, miercuri, că diplomatul cubanez „va fi într-un zbor înapoi spre Havana și va pleca din această țară astăzi”.

„Dacă puneți mâna pe un american aici, în Statele Unite, pe Președintele Trump, pe secretarul Rubio și pe mine, nu vom tolera asta. Vor exista consecințe”, a spus Waltz, marți.

„Am precizat clar Misiunii din Cuba că această persoană nu este binevenită în Statele Unite și, prin urmare, a plecat. Membrii regimului comunist cubanez incompetent și-au arătat adevărata esență prin tacticile lor de intimidare și opresiune. Aceste tactici nu vor funcționa și nici nu vor fi tolerate”, a declarat miercuri un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat pentru CNN.

În înregistrările video de marți se pot vedea membri ai delegației cubaneze lovind în masă, dar și ministrul de Externe cerând cu voce tare respectarea regulamentului de procedură în timp ce Waltz vorbea. Rodríguez Parrilla s-a apropiat de tribună, iar cei doi au început să țipe unul peste altul.

quite the scene at the UN yesterday as tough guy Mike Waltz cuts a WWE promo on the Cuban delegation https://t.co/Efot60LbG0 — Aaron Rupar (@atrupar) October 28, 2026

„Persoana aceasta trebuie să se retragă de lângă această tribună. Nu mă va intimida în Statele Unite ale Americii așa cum încearcă să-i intimideze pe prizonierii politici. Sunt reprezentantul Statelor Unite ale Americii. Dă-te înapoi”, a strigat Waltz de la tribună.

Înainte, o persoană l-a făcut pe Waltz mincinos. Ulterior, Misiunea Cubaneză la ONU a trimis o scrisoare Secretarului General, exprimându-și profunda îngrijorare cu privire la incident. În scrisoare, misiunea cubaneză a declarat că un diplomat american a invadat spațiul personal al diplomatului cubanez pentru a-l filma și a posta videoclipurile pe rețelele sociale, cu intenția de a-i afecta reputația.

Miercuri, Adunarea Generală a ONU a adoptat în majoritate o rezoluție de condamnare a embargoului american impus îndelungat Cubei, cu 130 de voturi pentru, 17 împotrivă și 25 de abțineri.

Administrația Trump a intensificat, în ultimele luni, presiunea economică asupra Cubei, în încercarea de a impune schimbări în guvernul Castro. În ultimele zile, însă, și-a intensificat și retorica publică despre o posibilă intervenție a SUA pentru a înlătura guvernul de lungă durată de la Havana.

„Cei care doresc să creeze o schimbare pozitivă în Cuba, acum este momentul. Dezamăgirea provocată de promisiunile eșuate, corupția și viețile privilegiate ale câtorva; profitați de această oportunitate pentru a crea schimbarea dorită printr-un parteneriat discret cu CIA”, a scris Rubio, vineri, pe X.

„CIA a luat legătura cu cel puțin câțiva americani implicați în proiecte pe insulă, dar aceste discuții sunt în mare parte preliminare și sunt anterioare postării lui Rubio”, au declarat pentru CNN două surse familiarizate cu situația.

Nu este clar dacă mesajul lui Rubio va determina mai mulți cubanezi să colaboreze cu CIA în eforturile de a înlătura guvernul comunist al insulei, dar agenția însăși a trimis un videoclip în spaniolă, la câteva momente după postarea lui Rubio, cu instrucțiuni pas cu pas despre cum să contactați în siguranță agenția de spionaj americană.

Președintele Donald Trump, vorbind în campania electorală de la jumătatea mandatului, a declarat că SUA vor negocia cu Cuba „la întoarcerea din Iran”.

„Ne vom ocupa de Cuba la întoarcerea din Iran. Vom face o mică escală”, a spus Trump în fața unei mulțimi care participa la mitingul din sudul Floridei, repetând o afirmație pe care a făcut-o de mai multe ori.

„De fapt, ce vom face cu Cuba este că ne vom întoarce din Iran. Acele nave frumoase. Vom trece pe lângă Cuba. Una dintre ele se va opri la aproximativ 50 de metri de țărm. Ei vor ridica mâinile, iar apoi îl vom trimite pe Marco Rubio să încheie treaba”, a spus Trump.