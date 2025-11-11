Mâna umflată a lui Vladimir Putin stârnește un nou val de speculații privind sănătatea președintelui rus

1 minut de citit Publicat la 12:50 11 Noi 2025 Modificat la 12:50 11 Noi 2025

Imaginile cu Vladimir Putin au stârnit noi speculații. Foto: Captură video

Președintele rus Vladimir Putin a fost filmat cu o mână umflată, în timpul unei conferințe de presă recente, stârnind noi speculații cu privire la sănătatea sa, scrie New York Post.

Putin, a cărui mână dreaptă a fost o sursă de zvonuri despre sănătatea sa de-a lungul anilor, a fost văzut strângându-și puternic mâna din cauza a ceea ce părea un disconfort în timpul unui eveniment public.

Putin’s ‘swollen and sore’ hand sparks new wave of speculation over Russian president’s health https://t.co/2w2kY2kKZL pic.twitter.com/JMk6agCqwX — New York Post (@nypost) November 10, 2025

Imaginile au stârnit noi speculații conform cărora liderul de la Kremlin s-ar lupta cu o boală gravă.

„Ceva nu este în regulă cu mâinile lui Putin”, a declarat pentru East2West Anton Gerașcenko, fost consilier al Ministerului de Interne al Ucrainei.

„Pe lângă faptul că sunt acoperite de sânge până la coate, i se umflă și venele”, a adăugat acesta.

On social media, people are wondering what happened to putin's monster hands.



Or at least to one of the putins. pic.twitter.com/eZXcXqI6gJ — Jürgen Nauditt ???? (@jurgen_nauditt) November 9, 2025

Și alți ucraineni s-au grăbit să comenteze imaginile. Personalitatea media Dmitro Gordon a declarat că mâinile lui Putin păreau „umflate și dureroase, cu vene proeminente pe o mână”.

Mâinile lui Putin au devenit subiect de discuție în primul an al războiului din Ucraina, când o pată neagră a apărut pe mâinile liderului rus în timpul unei vizite militare, în timp ce alte fotografii susțineau că prezintă semne ale numeroaselor perfuzii pe mâinile sale.

Putin a fost văzut în mai multe ocazii ținându-se de masă în timp ce vorbea, pentru a ascunde ceea ce mulți susțin că este o dovadă suplimentară a bolii Parkinson.

Kremlinul nu a confirmat niciodată zvonurile legate de sănătatea lui Putin.

Liderul rus nu este singurul care se confruntă cu speculații din cauza imaginilor cu mâna sa. La începutul acestui an, președintele Trump a stârnit desbateri după ce a fost fotografiat cu vânătăi similare pe mână.